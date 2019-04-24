Akhisarspor Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonunun finalistleri belli oluyor. Kupanın yarı final rövanşında Akhisarspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Yarı final ilk maçını son şampiyon Akhisarspor deplasmanda 1-0'lık skorla kazanmıştı. Bu kritik müsabakaya kısa bir süre kala maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Akhisarspor Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 24 Nisan'da Akhisarspor, Ümraniyespor'u, sahasında konuk edecek. Yarı final ilk maçını deplasmanda 1-0 kazanan son şampiyon Akhisarspor, üst üste ikinci kez finale çıkmak için Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor karşısında büyük bir avantaja sahip. İşte, Akhisarspor Ümraniyespor maçına ilişkin ayrıntılar...
Türkiye Kupası'nda finalistler kesinleşiyor. İlk finalistin belli olacağı maçta Ümraniyespor, Akhisarspor'a konuk olacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.
HANGİ TAKIM NASIL FİNALE YÜKSELİR?
İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Akhisarspor 24 Nisan'da oynanacak müsabakada beraberlik ya da galibiyet alması durumunda adını finale yazdıracak.
Ümraniyespor ise finale yükselmek için rakibi karşısında 1-0 dışında gollü galibiyet elde etmeye çalışacak.
Maçın 1-0 Ümraniyespor galibiyetiyle sona ermesi halinde finale yükselecek takımı uzatmalar belirleyecek. Uzatmalarda da finale yükselen takımın belirlenmemesi durumunda penaltı atışları sonunda kupanın ilk finalisti belli olacak.
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