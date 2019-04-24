Akhisarspor - Ümraniyespor
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalistin belli olacağı yarı final rövanş mücadelesinde Akhisarspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı.
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Lopes, Kadir, Sissoko, Zeki, Bilal, Barbosa, Regattin, Cikalleshi.
Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Tarık, Muhammet, Yasir, Recep, Serkan, Timur Leandrinho, Bahadır, Atabey.
İstanbul'da oynanan ilk maç, konuk ekip Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona ermişti.
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