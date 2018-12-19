Akhisarspor tur için sahaya çıkacak
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Akhisarspor, yarın Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 18.00’de start alacak karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bilet fiyatları kapalı tribün E-F-G-H bloklar 20, C-D-I-J ve A-B-K-L bloklar ile misafir 15, maraton 12, kale arkası tribünler 10 TL olarak açıklandı. Bu sezon şampiyon ünvanıyla katıldığı kupada TFF 2. Lig temsilcisi rakibiyle 6 Aralık’ta deplasmanda oynadığı ilk maçı 4-1 kazanıp son 16 turu kapısını ardına kadar aralayan yeşil-siyahlıların rövanşa yedek ağırlıklı kadroyla çıkması bekleniyor. Akigo’da Seleznyov kadro dışı, Mustafa Yumlu ile Dany’nin sakatlıkları sürüyor. Akhisarspor, bu mücadelenin ardından Spor Toto Süper Lig’de pazartesi günü Atiker Konyaspor’u konuk ederek ilk yarı maratonunu tamamlayacak.
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