Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, transferde karavana attı.
Sezon başında İngiltere Championship temsilcisi Blackburn Rovers'tan kadroya katılan Marvin Emnes, yeşil-siyahlı forma altında henüz golle tanışamadı. Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 3. Lig temsilcisi 24Erzincanspor karşısında ilk 11'de maça başlayan ve 90 dakika sahada kalan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, ligde yedek kulübesinden kurtulamadı.
Konyaspor deplasmanında 32, Gençlerbirliği önünde 19, Alanyaspor karşısında da 45 dakika olmak üzere 3 maçta 96 dakika forma şansı buldu. Emnes, ligdeki Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında kadroya alınmadı, Bursaspor, Karabükspor, Fenerbahçe ve Başakşehir mücadelelerinde kulübede oturdu.
HELDER BARBOSA KULÜBEYE MAHKUM
Akhisarspor'da, sezon başı gelen Portekizli orta saha oyuncusu Helder Barbosa formayı unuttu.
Sezonun ilk 4 haftasında ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan 30 yaşındaki oyuncu, son haftalarda yedek kulübesine mahkum oldu. 9 lig maçında 430 dakika sahada kalan Barbosa, kupada 24Erzincan karşılaşmasında
90 dakika görev yapmıştı.
AKHİSARSPOR ZORLU PERİYOTTA
Gençlerbirliği'yle berabere kalıp Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste 3 maçta galibiyet alamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle sezona verilen aradan sonra zorlu deplasmanlara çıkacak. Akigo, ligde bu süreçte fikstürdeki ilk 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak. Yeşil-siyahlılar, ligin iddialı takımlarından Beşiktaş, Göztepe ve lider Galatasaray'a konuk olup 4 haftada yalnız Yeni Malatyaspor'u iç sahada ağırlayacak.
Akhisarspor, sezonun ilk yarısını evindeki Kayserispor ve deplasmandaki Osmanlıspor mücadeleleriyle tamamlayacak. (Yeni Asır)