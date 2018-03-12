Akhisarspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor oynayacakları maçla 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 11 maçta bordo-mavililerin 3, yeşil-siyahlıların ise 5 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki Akhisarspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda.. Bordo-mavililer, Ege temsilcisi karşısında ligde geride kalan 11 maçta 3 galibiyet elde edebildi. Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam yapacakları maçla 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 11 maçta bordo-mavililer 3 galibiyet alabildi. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı. Trabzonspor'un 15 golüne, Akhisarspor 21 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Teleset Mobilya Akhisarspor, 6-1 gibi farklı sonuçla kazandı.
Akhisarspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig’in 25. haftasında 12 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İki takım arasında oynana maçlarda Teleset Mobilya Akhisarspor'un bordo-mavililer karşı üstünlüğü bulunuyor. 11 maçta konuk ekibin 5 galibiyeti bulunuyor. Trabzonspor’un ise 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ege temsilcisi 21 gol atarken, Trabzonspor 14 gol attı. Manisa'da oynanan maçlarda ise Teleset Mobilya Akhisarspor 3 galibilyeti bulunurken, 1 maçta ise Trabzonspor galip geldi. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi attığı 9 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü.
Trabzonspor deplasmanda 7 maçtır kaybetmiyor
Trabzonspor deplasmanda oynadığı son yedi lig maçında yenilmedi, bordo-mavililer 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu sezon ligde deplasmanda 2'şer mağlubiyetle en az mağlubiyet alan iki takım Trabzonspor ve Fenerbahçe oldu.
En fazla ofsayta yakalanan takım Trabzonspor
Bu sezon Süper Lig'de en fazla ofsayta yakalanan takım Trabzonspor oldu. 71 kez ofsayata yakalanan bordo-mavililerde takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz 40. kez ofsayata yakalanan isim oldu. Burak ayrıca, deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Aytemiz Alanyaspor maçında 7. kez ofsayt bayrağına yakalanarak bu sezon en yüksek sayıya ulaşan isim olmuştu.
Manisa'daki maçlar
Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 maçın sadece birinde sahadan galibiyetle ayrılabildi. Manisa'da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle bitti. Bordo-mavililer bu maçlarda 8 gol yedi, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
Akhisarspor ve Trabzonspor'un istatistikleri
İki takım Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Akhisarspor'un 5-3'lük üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, Süper Lig'de Akhisarspor ile karşı karşıya geldiği son beş maçta bir galibiyet alabildi. Akhisarspor, Süper Lig'de evinde Trabzonspor ile oynadığı beş maçta sadece bir kez yenildi; tek mağlubiyet Manisa'da oynanan son maçta geldi. Akhisarspor'un Süper Lig'de en fazla gol attığı maç, bu sezonun ilk yarısında deplasmanda kazandığı Trabzonspor maçı. Manisa ekibi, geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Gaziantepspor'a da aynı sayıda gol atmıştı. Akhisarspor ligde devam eden en uzun galibiyet serisinin sahibi. Trabzonspor ise ligdeki son sekiz maçında sadece bir galibiyet alabildi. Fakat Trabzonspor deplasmanda oynadığı son yedi lig maçında yenilmedi; bu sezon ligde deplasmanda en az mağlubiyet alan iki takım Trabzonspor ve Fenerbahçe. Bu sezon Süper Lig'de en fazla ofsayta yakalanan takım Trabzonspor, oyuncu ise Burak Yılmaz. Burak ayrıca 23. haftada Trabzonspor'un Alanyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada yedi kez ofsayt bayrağına yakalanarak bu sezon en yüksek sayıya ulaşan isim olmuştu. Muğdat Çelik ligdeki son üç maçında üç gole katkı yaptı. Seleznyov, ligdeki son iki maçında üç gol attı. Bu sezon Süper Lig'in en golcü ikinci oyuncusu olan Burak Yılmaz. Burak, ligde attığı 18 golle takımı Trabzonspor'un topladığı puanların %42'sinin tek başına sahibi oldu.
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