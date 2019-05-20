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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.05.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Akhisarspor, TFF Süper Kupa maçına çıkacak

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Akhisarspor, TFF Süper Kupa maçına çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, sarı-kırmızılı ekibin ligde şampiyonluğa ulaşmasının ardından Galatasaray'la TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Akhisarspor, Galatasaray'la TFF Süper Kupa maçına çıkacak. Spor Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kaptırdığı Galatasaray'ın ligi şampiyon tamamlamasıyla TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı. Sezon başında Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki sezonun başında yine Galatasaray'a rakip oldu. Lige veda maçlarında dün konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Akhisarspor, puanını 26'ya çıkardı. İç saha maçlarını tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, kendi evinde topladığı 18 puanla ligde en başarısız iç saha performansına sahip takım oldu.

Akhisarspor, Süper Lig'deki 7. sezonunda kendi evinde en az puan topladığı sezonu geride bıraktı. Ege temsilcisi Süper Lig'e ilk çıktığı ve maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamak zorunda kaldığı 2012-2013'te 17 maçta 20 puan toplamıştı. Akhisarspor'un 2012-2013'ten bu yana ligdeki iç saha performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P
2012-2013 17 5 5 7 16 21 20
2013-2014 17 9 4 4 30 21 31
2014-2015 17 5 8 4 23 20 23
2015-2016 17 7 6 4 18 16 27
2016-2017 17 9 2 6 29 18 29
2017-2018 17 7 4 6 20 24 25
2018-2019 17 4 6 7 21 26 18
TOPLAM 119 46 35 38 157 146 173

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