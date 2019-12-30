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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:33,Son Güncelleme:/

Akhisarspor, TFF 1. Lig'de kendi evinde kaybetmedi

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Akhisarspor, TFF 1. Lig'de kendi evinde kaybetmedi

TFF 1. Lig'de deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Akhisarspor, evinde hiç kaybetmediği ilk devreyi 27 puan ve averajla play-off hattının içinde tamamlamayı başardı.

Süper Lig'e veda ettikten sonra takımın başına Mehmet Altıparmak'ı getiren Akhisarspor, 17 haftalık periyotta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda 21 gol atıp kalesinde 17 gol gören Ege temsilcisi 27 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.

Yeşil-siyahlı ekip, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, diğer 4 ekibin ise play-off oynayacağı ligde 17 haftanın ardından kendisine play-off hattında yer buldu.

İç sahada mağlubiyeti yok

Lider Hatayspor'la iç sahada mağlubiyeti olmayan 2 ekipten biri olan Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. İç sahada 18 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda ise 9 müsabakada 9 puanda kaldı.

Ege temsilcisi, dış sahada galip gelemediği son 6 karşılaşmada 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

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