Akhisarspor tepkili: Haksızlık yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki ilk maçta Galatasaray'a evinde öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olarak avantaj kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, devre arasında Hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından tribüne gönderildiği için basın toplantısına antrenör İrfan Saraloğlu katıldı.
Saraloğlu, "İki ayaklı bir maç istediğimiz gibi başladı. İyi mücadele ettik, rakibe fazla alan bırakmadık ve golü de bulduk. Normal oyunumuzu oynadık, zaman geçirmeye çalışmadık. Futbol içinde pozitif kalmaya çalıştık. Golümüzün ardından duran toptan çok çabuk ve saçma bir gol yedik" dedi.
"HAKEMLER FUTBOL OYNANMASINA İZİN VERMELİ"
Beraberliğin ardından Galatasaray'ın oyunu soğutmaya çalıştığını belirten Saraloğlu, "Artısı olmayan bir 45 dakika oynadık. Hakemlerimiz biraz daha kendine çeki düzen vermeli, dikkatli olmalı. Futbolun oynanmasına izin vermeliler. Galatasaray'ın golünden sonra zaman geçti ama biz korner kazanmışken hiç uzatma oynanmadı. Hocamız hakeme neden korneri attırmadığı şeklinde itiraz ederken tribüne gönderildi. Bir korneri kullanacak kadar da mı maç uzamadı? Bize yapılan haksızlıklar çok oldu. Sürekli dillendirmek sempatik gelmiyor ama hakkımızı korumak zorundayız. İkinci yarı yine galibiyet için hamleler yaptık, pozisyonlar da bulduk ama gol ararken yine duran topta 88'inci dakikada bir gol yedik. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Rakibi tebrik ediyorum ama umarım rövanşta hakemler daha doğru kararlar verir ve biz de bu konuşmaları yapmayız" ifadelerini kullandı.
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