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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.09.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

Akhisarspor Teknik Direktörü Arslan: "Hiç ayrılmamış gibiyim"

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Akhisarspor Teknik Direktörü Arslan: "Hiç ayrılmamış gibiyim"

Spor Toto Süper Lig’de ilk 5 maçta galibiyetsiz dibe demir attıktan sonra son şampiyon Galatasaray’ı 3-0 yenerek nefes alan Akhisarspor’da 2 yıl aranın ardından teknik direktörlük görevine dönen Cihat Arslan, "Hiç ayrılmamış gibiyim" dedi.

Akhisarspor’u çalıştırdığı dönemde Süper Lig’de 46 puanla 8’inci yapan, Türkiye Kupası’nı kazanan kadroyu kuran isim olan Arslan, dün Adanaspor’dan ayrılıp Ege temsilcisine 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına imza atarken büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Daha önce futbolcu olarak da Akhisar formasını giyen teknik adam, halen kendi döneminden 11 ismin takımda olduğunu hatırlatıp, "Kaldığımız yerden başlayacağız" diye konuştu.

Akhisarspor’un ligde bulunduğu yeri hak etmediğini belirten Arslan, "Bu yüzden Galatasaray galibiyeti çok anlamlıydı. Özgüven olarak da olumlu yansıdı. Takımın eksiklere rağmen gerçek potansiyelini göstermesi açısından bu maç çok önemliydi. Cem Kavçak hocamızı ve futbolcuları tekrar tebrik ediyorum. Cem hocamızla daha önce görev yaptığım zamanda olduğu gibi yine birlikte çalışacağız. Bu maçın özgüveni, gelecek adına daha güzel şeylerin habercisi. Bu sezon kesinlikle daha yetenekli, alternatifli, güçlü bir kadro kuruldu. Benim zamanımda biraz daha sert bir takım vardı. Akhisar’ın yeri kesinlikle alt sıralar değil. Buradan uzaklaşacağız" dedi.

Akhisarspor’da Avrupa hedefini ilk koyan teknik adam olduğunu söyleyen Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi’nde de başarı istediklerini belirtti.

SELEZNYOV VE LOPES DÖNÜYOR

Akhisarspor’da ligde 4 maçtır takımdan uzak kalan sağ bek Lopes ve golcü Seleznyov bu hafta Alanyaspor deplasmanıyla dönecek. Ligin 2’nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Portekizli sağ bek Lopes, Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü ve Galatasaray sınavlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Krasnodar’la oynanan ilk karşılaşmada da forma giyemedi. Lopes, bu hafta takımla antrenmanlara çıkacak. Rizespor mücadelesinde direkt kırmızı kart gören takımın Ukraynalı yıldızı Seleznyov’un da cezası bitti. Akhisarspor’un hücum hattında en önemli ismi olan Seleznyov’un Alanya’da ilk 11’de forma giymesi bekleniyor.

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