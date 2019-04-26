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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
26.04.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Akhisarspor tarih yazabilir!

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Akhisarspor tarih yazabilir!

Ümraniye’yi eleyerek kupada ikinci kez üst üste finale çıkan Akhisarspor, mutlu sona ulaşırsa tarihe geçebilir. Ligin dibinde yer alan Ege ekibi, ligde kalamazsa kupayı kazanıp alt ligden Avrupa’ya giden ilk Türk takımı olabilir.

29 haftada 24 puanla son sırada kalarak bitime 5 maç kala küme düşmenin en büyük adayı olan Akhisarspor, Türkiye Kupası’nda ise üst üste ikinci kez finale çıktı. Ligdeki 7. sezonunda kâbustan uyanamayıp her hafta küme düşmeye yaklaşan, 29 maçta 6 galibiyet alabilen Yeşil- Siyahlılar, geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe gibi devleri yenerek tarihinde ilk kez kazandığı Türkiye Kupası’nda bu yıl yenilgi yüzü görmeden finalist oldu.

Akhisar, yarı final eşleşmesinde önceki turlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor’u saf dışı bırakan 1’inci Lig temsilcisi Ümraniyespor engelini 1-0’lık galibiyetlerle aştı. Akhisar kupayı kazanır ve lige veda ederse, Türkiye Kupası’nı kazanıp alt ligden Avrupa’ya giden ilk takım olacak.

Finalden düşenler var

Türkiye Kupası’nda finale yükselen takımlardan 3’ü sezon sonunda lige veda etmişti. 1985’te Bursaspor, kupayı kazandığı için yürürlükte olan statü gereği bir sonraki yıl da Süper Lig’de yer almıştı. 1982-1983 sezonunda Mersin İdmanyurdu finale çıktığında 27 puanla 13. sırada olmasına rağmen, sezon sonunda 29 puan ve averajla 15. duruma gerilemiş ve lige veda etmişti. Mersin, Kupa Galipleri Kupası’nda Bulgaristan’ın Spartak Varna takımına elenmişti. 2006- 2007’de Beşiktaş’a finalde yenilen Erciyes, sezon sonunda küme düşen ekipler arasında yer aldı. Kayseri ekibi alt ligdeyken katıldığı UEFA Kupası’nda Atletico Madrid’e elenmişti.

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Akhisarspor tarih yazabilir

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