Akhisarspor, Rize deplasmanında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor, Rize deplasmanında
GeriFutbol Akhisarspor, Rize deplasmanında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
26.01.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Akhisarspor, Rize deplasmanında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor, Rize deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde oynadığı Beşiktaş karşılaşmasına 13 yabancı futbolcuyla çıkan ve hükmen 3-0 yenik sayılan Akhisarspor, yarın alt sıraları yakından ilgilendiren maçta sonuncu Çaykur Rizespor deplasmanında ter dökecek.

Çaykur Didi Stadı’nda Suat Arslanboğa’nın düdük çalacağı müsabaka saat 13.30’da başlayacak.

Konuk Akhisarspor’da kart cezalısı Barbosa’nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Dany, Eray, Kadir, Mustafa ve Bilal Rize’de forma giyemeyecek.

Akhisarspor’un son transferi Boşnak stoper Cocalic, teknik direktör Cihat Arslan’ın görev vermesi durumunda ilk kez yeşil-siyahlı formayı giyecek.

Topladığı 17 puanla düşme hattında yer alan takımının Rize’den iyi bir sonuçla döneceğini belirten Arslan, "Çaykur Rizespor da bizim gibi kurtuluş mücadelesi veriyor. Çok zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Tek düşüncemiz galibiyet. Yeni transferlerimizin de uyum sağlamasıyla güçlendik. İstediğimizi alacağız" diye konuştu.

Akhisarspor’un muhtemel on biri şöyle;

Fatih- Vrsajevic, Cocalic, Caner, Lopes, Sissoko, Serginho, Rotman, Josue, Manu, Cikalleshi

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Akhisarspor, Rize deplasmanında

Porto Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karşıyaka'da hedef 3 puan!

Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti