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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Çalımbay’ın hesapları fena şaştı!

Futbol
AA
12.02.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Akhisarspor rahat bir nefes aldı

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Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u 1-0 yenerek 12 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan Teleset Mobilya Akhisarspor, 24 puanla 12. sıraya çıktı.

Geçen hafta içinde Kayserispor'u saf dışı bırakarak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdıran ve yarı finalde Galatasaray'la mücadele edecek Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de de kritik bir galibiyete imza attı.

Ligde 12 maç sonra Bursaspor'u mağlup ederek bu sezon 6. galibiyetini alan Teleset Mobilya Akhisarspor, 24 puanla 14.'lükten maç fazlasıyla 12.'liğe çıktı. Yeşil-siyahlı ekip, ligde ikinci maçına çıktığı Spor Toto Akhisar Stadı'nda ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 21. haftanın son maçında bugün 41 puanlı Galatasaray ile 21 puana sahip Antalyaspor karşı karşıya gelecek.
Son 5 maçtaki 5 golün 4'ü Türk oyunculardan

Bursaspor karşısında Mustafa Yumlu'nın şık golüyle galip gelen Ege temsilcisinde son 5 maçta atılan 5 golün 4'ü Türk oyunculardan geldi.
Soner Aydoğdu 2, Olcan Adın ve Mustafa Yumlu birer gol atarken, Yevgen Seleznov da bir gol kaydetti.

Ligin birinci devresinde ilk 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan ve 7 puana ulaşan yeşil-siyahlı ekip, ikinci yarıda aynı periyotta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 5 puan elde etti.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da dördüncü sarı kartının gören Serginho gelecek hafta Kardemir Karabükspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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