Akhisarspor Poepon’un peşinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor Poepon’un peşinde
GeriFutbol Akhisarspor Poepon’un peşinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
24.07.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Akhisarspor Poepon’un peşinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor Poepon’un peşinde

TFF 1’inci Lig’de zirveye oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Akhisarspor’da, teknik direktör Mehmet Altıparmak transferde gözünü eski öğrencilerine çevirdi.

Orta saha için Gazişehir Gaziantep forması giyen İzlandalı Elmar Bjarnason’a teklif götüren yeşil-siyahlılar aynı takımdan Hollandalı forvet Rydell Poepon’u da listesine ekledi.

Geçen sezon Gazişehir’le Süper Lig sevinci yaşayan Mehmet Altıparmak’ın iki oyuncunun mutlaka kadroya dahil edilmesini istediği öğrenildi.

Altıparmak’ın raporu sonucu kolları sıvayan yönetimin hem Bjarnason hem de Poepon transferlerini 1 hafta için bitireceği kaydedildi. İki oyuncunun bir aksilik olmazsa Kızılcahamam kampına yetişeceği dile getirildi.

Akhisarspor, Dany ile devam etmeyecek | Transfer haberleri...
Akhisarspor, Dany ile devam etmeyecek! | Transfer haberleri...

SICAK BAKIYOR

Futbola ülkesi Hollanda’nın Willem takımında başlayan 31 yaşındaki Poepon, Sparta Rotterdam, De Graafschap, ADO Den Haag, NAC Breda ve Roda ile Fransa’nın Valenciennes ve Azerbaycan’ın Qarabağ Ağdam ekiplerinde top koşturdu.

Türkiye’ye 2016-2017’de gelen deneyimli oyuncu ilk olarak Boluspor’da görev aldı.

Geçen sezon başında Gazişehir’e geçen Hollandalı futbolcu burada 29 resmi maça çıkıp 9 kez fileleri havalandırdı.

Gazişehir’le Süper Lig’e yükselme mutluluğu yaşayan Poepon’ın Akhisarspor’a gelmeye oldukça sıcak yaklaştığı ifade edildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (24.07.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Transfer haberleri | Denizlispor'dan Zeki ve Hernandez atağı
Akhisarspor Poepon’un peşinde
Milli yelkenci Ecem Güzel, Tokyo 2020'de yarışacak
Hakem Hüseyin Göçek, Avrupa Ligi maçı yönetecek