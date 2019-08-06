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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
06.08.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Akhisarspor mucize peşinde! Süper Kupa öncesi...

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Akhisarspor mucize peşinde! Süper Kupa öncesi...

Futbolda 2018 yılı içinde hem Ziraat Türkiye Kupası'nı, hem de Süper Kupa’yı kazandıktan sonra geçen sezon TFF 1’inci Lig’e düşmekten kurtulamayan Akhisarspor, yarın bir mucizeyi daha gerçekleştirmeye çalışacak.

Geçen sezon küme düşme acısı yaşamasına rağmen Türkiye Kupası’nda yine final oynayan yeşil-siyahlılar, finalde kendisini geçip kupayı kazandıktan sonra ligi de şampiyon tamamlayan Galatasaray’la TFF Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

Ankara Eryaman Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak finali kazanan taraf sezona Süper Kupa’yla başlayacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kazanan tarafı uzatmalar ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek.

Akhisar, finalde üst üste ikinci kez Süper Kupa’ya uzanmaya çalışacak.

Dev rakibini 2018’de Türkiye Kupası’nın yarı finalinde elemeyi başaran Akhisarspor, geçen sezon kupa şampiyonu olarak 5 Ağustos 2018’de yine Süper Kupa finalinde rakip olduğu sarı-kırmızılıları normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltılarla yendi.

Akhisarspor, 15 Mayıs’taki son Türkiye Kupası finalinde ise Galatasaray’a öne geçmesine rağmen son anlarda 3-1 yenilmekten kurtulamadı.

1’inci Lig’de yer alacağı sezon öncesi kadrosunu Tolga Ünlü, Ergin Keleş, Elmar Bjarnason, Burhan Eşer, Uğur Arslan Kuru, Erhan Çelenk ve Gökhan Değirmenci’yle güçlendiren Akhisar’da transfer yasağı nedeniyle lisans çıkarılamayan Ergin ve Uğur Arslan, finalde görev yapamayacak.

Akhisar’ın finale Gökhan - Tolga (Vrsajevic), Alperen, Cocalic, Kadir, Eray, Rotman, Burhan, Aykut, Erhan, Onur 11’iyle çıkması bekleniyor.

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Akhisarspor mucize peşinde Süper Kupa öncesi...

 

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