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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.06.2019 - 21:01, Son Güncelleme:

Akhisarspor, Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı

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Akhisarspor, Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig'e düşen Akhisarspor, Gazişehir Gaziantep'i Spor Toto Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Altıparmak, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen törende 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, başarılar dilediği Altıparmak'a olan güvenini dile getirerek, gelecek sezon ait oldukları Spor Toto Süper Lig'e dönmek için mücadele edeceklerini aktardı.

Altıparmak da yeniden başkanlığa seçilen Eryüksel'e başarılar dileyerek, sezon sonunda tekrar Spor Toto Süper Lig'e çıkma sevincini yaşamak istediğini belirtti.

Sözleşmenin her iki taraf için hayırlı olmasını dileyen Altıparmak, şöyle konuştu:

"Akhisarspor belki hak etmediği bir yerde. Biz de başkanımızla konuştuktan sonra hedeflerimizin ölçüştüğü Süper Lig'i istiyoruz, ortak noktada buluştuk. Şimdi el ele sezon sonu şampiyonluğa yürüyeceğiz. Küme düştüğümüz halde bizimle yürümek isteyen her oyuncuya kapımız açık. Eğer istemeyen oyuncu varsa ayrılabilir. Bizim bir sistemimiz olacak, herkesin bu sisteme uyması lazım. Gerekli takviyeler yapılacak. Bizi istemeyen hiçbir oyuncu ile devam etmeyeceğiz."

2017-2018 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak, 2018-2019'da da Gazişehir Gaziantep'le aynı başarıyı yakalamıştı.

Öte yandan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Mert Nobre'nin, Altıparmak'ın yardımcılarından biri olacağı öğrenildi.

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