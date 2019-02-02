Akhisarspor, lider Başakşehir'i ağırlayacak!
Spor Toto Süper Lig'de son sırada bulunan Akhisarspor, 20. hafta mücadelesinde yarın lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
Ligde son 4 haftada galibiyeti bulunmayan Akhisarspor, haftaya 17 puan ve averajla son sırada girdi.
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacağı müsabakada yeşil-siyahlı ekipte kart cezalıları Caner Osmanpaşa ile Edin Cocalic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Dany Nounkeu ve Eray Ataseven forma giyemeyecek.
LİDER, İKİNCİ YARIYA KAYIPSIZ BAŞLADI!
Ligde geride kalan 19 maçta 41 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk iki maçını kazanmayı başardı. Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 6 puan önünde zirvede yer alıyor.
Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
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