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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.05.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Akhisarspor, kupayla veda etmek istiyor

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Akhisarspor, kupayla veda etmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor'da camia kötü geçen sezonda Ziraat Türkiye Kupası ile teselli bulmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'den bitime 2 hafta kala düşmesi kesinleşen Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray'ı yenip Spor Toto 1. Lig'e "Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu" unvanıyla gitmek istiyor.Futbol liglerinde 2007-2008 sezonunun bitiminde TFF 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Akhisarspor, 2009-2010 sezonundaki performansıyla da 1. Lig vizesi aldı. 2011-2012 sezonunda 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı başaran yeşil-siyahlı takım, 2012-2013'ten bu yana mütevazı bütçelerle Süper Lig'deki mücadelesini sürdürdü.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzanan Ege temsilcisi, bu sezon başında da Galatasaray'ı geçerek TFF Süper Kupa'yı kazandı. Ligin 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak bitime 2 hafta kala Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen ilk ekip olan Akhisarspor, 15 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında ligin şampiyonluk adayı Galatasaray ile karşılaşacak. Ege temsilcisi finalde güçlü rakibine karşı unvanını koruyup Spor Toto 1. Lig'e kupayla gitmeyi hedefledi.

- Cem Kavçak: "Geçen sene biz kazandık, tekrarlamak istiyoruz"

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi 7 yıldır gururla temsil ettikleri ligden düştükleri için büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Bu durumdan gereken dersleri almaları gerektiğini ifade eden Kavçak, "Gelecek sezona daha fazla umutla bakmamız gerekiyor. Kendi kendimizi tartmamız gerekiyor. Şimdi bir kupa maçımız var. Galatasaray gibi iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz bu kupayı kazanıp taraftarımızı az da olsa mutlu etmek istiyoruz. Geçen sene biz kazandık, tekrarlamak istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız." diye konuştu.

Kavçak, final maçlarında favori tarafın olmadığına dikkati çekerek, "Bu yüzden finallerde ne olacağı belli olmuyor. Her iki takımın da şansı yüzde 50. Galatasaray'a karşı bir şansımız var, kazanıyoruz. Hedefimiz kazanmak, hem kupa geliriyle kulübümüzü maddi açıdan rahatlatmak hem de taraftarlarımızı bir nebze olsun mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Güray Vural: "Ligden düştüğümüz için buruk bir sevinç olacak"

Akhisarsporlu futbolcu Güray Vural da kendileri adına zor geçen sezonun sonunda moral bulabilmek için Galatasaray karşısına Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak için çıkacaklarını dile getirdi. Akhisar'a kupa ile moral vermek istediklerini kaydeden Güray, "Sonuçta iki senedir final oynuyor bu takım. İnşallah bu sezonu kupayla kapatmak istiyoruz. Ligden düştüğümüz için buruk bir sevinç olacak bizim için ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

- Taraftar umutlu

1970 Akigo Taraftarlar Derneği Başkanı Cumhur Özkaynak da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı ümit ettiklerini belirterek, "İnşallah Türkiye Kupası'nı alırız ve oradan gelecek gelirle önümüzdeki sene yeniden çıkarız." dedi. Akhisarspor'n bunu başarabileceğine inandığını kaydeden Özkaynak, "Daha önce Galatasaray'ı aynı kupada yarı finalde eledik, finalde Fenerbahçe'den kupayı aldık, sonra Süper Kupa'da yine Galatasaray'ı yendik. Bu sezon ligde Galatasaray'a kendi sahamızda 3 gol attık. İnşallah bu sene de kazanacağız." diye konuştu.

Akhisarspor’un eski futbolcularından Emin Kökçü ise takımın içinde bulunduğu kötü durumu hak etmediğini belirterek, "Akhisarspor, büyük bir camiadır ve bunun altından kalkacaktır. Düşsek de bir Türkiye Kupası finali oynayacağız. Bu kupada da iddialıyız. Geçen sene yarı finalde elediğimiz Galatasaray ile finalde eşleştik, burada da başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerinden Kartal Şahin, Akhisarspor'un 7 sezon boyunca kendilerine çok farklı duygular yaşattığını söyledi. Bu yıl küme düştüklerini ancak lige kupayla veda etmek istediklerini kaydeden Şahin, "Her Akhisarspor taraftarı gibi ben de kupayı almak istiyorum. Artık 'Kupa Fatihi' olarak anılmak da güzel bir duygu. Bir sonraki sezon yeniden Süper Lig'de olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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