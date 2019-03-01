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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.03.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Akhisarspor kupaya koşuyor

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Akhisarspor kupaya koşuyor

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalmak için çırpınan Akhisarspor, geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon da bir adım daha yaklaştı.

Çeyrek finalde Kasımpaşa ile eşleşen Akhisarspor rakibini evinde 3-1, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ise 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'u eleyerek büyük bir sürprize imza atan Ümraniyespor'un rakibi olan yeşil-siyahlılar gözünü yine kupaya dikti.

Türkiye Kupası'nı art arda ikinci kez alıp yeni bir tarih yazmak isteyen Akhisarspor, Ümraniyespor'la ilk karşılaşmasını 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanşı ise 23, 24 veya 25 Nisan'da oynayacak.

Kasımpaşa galibiyetiyle büyük moral bulan Akhisarspor'da golcü Elvis Manu'nun kırmızı kart görmesi ise teknik ekibin canını sıktı.

Maç sonunda kırmızı kartla cezalandırılan Hollandalı forvet, pazartesi akşamı iç sahada oynanacak Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Galibiyet ve turdan çok memnun olduğunu belirten teknik direktör Cem Kavçak, "Kasımpaşa deplasmanına avantajlı gelmiştik. İstediğimizi aldık. Artık ligde çıkışa geçmek istiyoruz. Kupa moraliyle evimizde Alanyaspor karşısında da oyuncularımızdan mutlak galibiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Akhisarspor yine kupaya oynuyor
Akhisarspor yine kupaya oynuyor!

Mustafa Denizli mücadelenin ardından bu açıklamayı yaptı...

Paşa'nın kötü gidişatı sürüyor!Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Akhisarspor'a 2-1 mağlup olarak elenen Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, "Antrenörlük kariyerimde böyle, hatta bunun yarısı kadar bir seri yaşamadım. Bu, beni çok yaralayan bir görüntü" dedi.
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