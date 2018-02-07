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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.02.2018 - 19:53, Son Güncelleme:

Akhisarspor kupada son 4'te

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde Kayserispor, evinde Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle son buldu. Akhisarspor ilk maçta aldığı 1-0'lık skorun avantajıyla yarı finale yükseldi. Konuk takımın gollerini 25'te Soner Aydoğdu ve 69'da Eray Ataseven kaydetti. Kayserispor'da 36. dakikada Artem Kravets ve 90'da Gyan Asamoah'ın golleri yeterli olmadı. Akhisarspor'un rakibi, Galatasaray - Konyaspor eşleşmesinden turlayacak olan takım olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kayserispor ile Teleset Mobilya Akhisarspor 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor yarı finale yükselen taraf olurken, Kayserispor kupaya veda etti.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Halis Özkahya , Hakan Yemişken , Serkan Çimen

KAYSERİSPOR: Muammer - Levent, Kana Bıyık , Sapunaru (Dk. 46 Mendes ), Erkan Kaş (Dk. 46 Güray Vural ) - Badji , Espinoza (Dk. 63 Asamoah Gyan ), Boldrin , Amorim - Varela , Artem Kravets

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih - Serginho (Dk. 46 Onur ), Mustafa Yumlu , Caner , Ömer Bayram - Sissokko , Soner , Muğdat (Dk. 65 Larsson ), Aykut , Eray - Seleznov (Dk. 73 Barbosa )

SARI KARTLAR: Kana Bıyık (Kayserispor) - Eray (Akhisarspor)

GOLLER: Dk. 36 Kravets, Dk. 90+3 (P) Gyan (Kayserispor) - Dk. 25 Soner, Dk 69 Eray (Akhisarspor)

Akhisarspor kupada son 4te

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Kayserisporlu Sapunaru ceza alanında topu önünde buldu. Yakın mesafeden şutunu kaleci Fatih güçlükle kornere çeldi.

25'inci dakikada Akhisarspor atağında Seleznov'un ara pasıyla Kayserispor ceza alanına giren Soner, yerden yaptığı vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

36'ncı dakikada Erkan Kaş'ın ortasında Kayserispor'un yeni santrforu Artem Kravets, topu kafayla filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.

38'inci dakikada Kravets'in ortasında kaleci Fatih'le karşı karşıya kalan Kana Bıyık topa dokunamadı.

40'ıncı dakikada Seleznov kaleci Muammer ile karşı karşıya kaldı. Golcü oyuncu pasını Muğdat'a aktardı, Muğdat topu boş kaleye gönderemedi ve Kayserisporlu Kana Bıyık ve Muammer araya girerek topu uzaklaştırdı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

53'üncü dakikada Espinoza'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Fatih topu yumrukla uzaklaştırdı.

69'uncu dakikada Akhisarspor defansının attığı uzun pası kovalayan Eray, sarı-kırmızılı defansın ofsayt gerekçesiyle duraksamasından yararlanarak takımını 2-1 öne geçirdi.
90+1'inci dakikada Varela ceza sahasında yerde kaldı ve Kayserispor penaltı kazandı.

90+3'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Gyan, topu filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 2-2.

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