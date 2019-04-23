Akhisarspor kupada final peşinde
Spor Toto Süper Lig'de bitime 5 hafta kala kümede kalmak için çırpınan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın, final biletini almak için sahaya çıkacak.
Yarı final ilk karşılaşmasında 1'inci Lig temsilcisi Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenen yeşil-siyahlılar evinde rövanş mücadelesi verecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları devam eden Mustafa ve Bora'nın yanı sıra kadro dışı bırakılan Josue forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 15, 2. kategori 10, maraton 6, kale arkası ve misafir tribün 5 TL olarak belirlendi. Geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırmayı hedefleyen Ege ekibi, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Ümraniyespor ise gollü veya 2 ile üzeri farklı galibiyetler halinde finale kalacak. Karşılaşma Ümraniyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona ererse uzatmaya, eşiklik bozulmazsa seri penaltılara gidecek.
Akhisarspor'un Ümraniyespor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Lukac - Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Sissoko, Barbosa, Lopes, Güray, Manu, Cikalleshi."
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