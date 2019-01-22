Akhisarspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçları başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenen Akhisarspor, rövanş mücadelesinde rakibini sahasında konuk edecek. Bu kritik müsabakaya kısa bir süre kala maça dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Akhisarspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Kupada çeyrek finalistler belli oluyor, bu kapsamda son 16 turu rövanş maçları bugün oynanacak Akhisarspor İstikbal Mobilya Kayserispor ile başlayacak. İlk maçta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Akhisarspor, rövanş mücadelesinde rakibini Manisa'da ağırlayacak. İşte, Akhisarspor Kayserispor maçına dair detaylar...
Son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenen Ege temsilcisi, rövanş mücadelesinde rakibiyle bugün saat 18.00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak. Bu karşılaşma Aspor'dan canlı yayınlanacak.
HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?
Akhisarspor her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1-0 mağlubiyeti halinde kupada bir üst tura yükselecek. Müsabaka 2-1 İstikbal Mobilya Kayserispor lehine tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer mağlubiyetlerde ise konuk ekip adını çeyrek finale yazdıracak.
EKSİKLER VAR
Yeşil-siyahlı ekipte Mustafa Yumlu, Eray Ataseven, Kadir Keleş, Bilal Kısa ve Dany Nounkeu'nun sakatlıkları bulunuyor.
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