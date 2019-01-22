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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
22.01.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Akhisarspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Akhisarspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçları başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenen Akhisarspor, rövanş mücadelesinde rakibini sahasında konuk edecek. Bu kritik müsabakaya kısa bir süre kala maça dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Akhisarspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Kupada çeyrek finalistler belli oluyor, bu kapsamda son 16 turu rövanş maçları bugün oynanacak Akhisarspor İstikbal Mobilya Kayserispor ile başlayacak. İlk maçta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Akhisarspor, rövanş mücadelesinde rakibini Manisa'da ağırlayacak. İşte, Akhisarspor Kayserispor maçına dair detaylar...

Son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenen Ege temsilcisi, rövanş mücadelesinde rakibiyle bugün saat 18.00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak. Bu karşılaşma Aspor'dan canlı yayınlanacak.

HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?

Akhisarspor her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1-0 mağlubiyeti halinde kupada bir üst tura yükselecek. Müsabaka 2-1 İstikbal Mobilya Kayserispor lehine tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer mağlubiyetlerde ise konuk ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

EKSİKLER VAR

Yeşil-siyahlı ekipte Mustafa Yumlu, Eray Ataseven, Kadir Keleş, Bilal Kısa ve Dany Nounkeu'nun sakatlıkları bulunuyor.

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