Akhisarspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşmayı anbean, 3 boyutlu "Spor Arena Canlı Takip" sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Rotman, Caner, Eray, Sissoko, Zeki, Barbosa, Aykut, Manu, Bokila
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana-Biyik, Levent, Atila, Şamil, Hasan, Deniz, Chery, Varela, Kravets
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