Akhisarspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul ekibi Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak. Bu maça kısa bir süre kala maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi araştırılmaya başladı. Peki, Akhisarspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor ile Kasımpaşa arasında yapılacak çeyrek final ilk maçına dair detaylar futbolseverlerin merak ettiği konu oldu. Yarı final bileti için iki takımın kıyasıya mücadele edeceği maç bu akşam oynanacak. İşte, Akhisarspor Kasımpaşa maçına dair detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları son buluyor. Bu kapsamda, Akhisarspor ile Kasımpaşa bu akşam karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Müsabakayı Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan yapacak. Öte yandan bu karşılaşma A2 TV'den canlı yayınlanacak.
ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?
Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa, sırasıyla Batman Petrolspor, Menemen Belediyespor ve Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Ligde ikinci yarıya kötü başlayarak üst üste 3 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, Manisa temsilcisi karşısında rövanş öncesinde avantajlı bir skor almayı hedefliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdan itibaren yer alan son şampiyon Akhisarspor ise Fatih Karagümrük ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sezon iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 5-0 kazanmıştı.
MUSTAFA DENİZLİ: ÇEKİŞMELİ BİR MAÇ OLACAK
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, rövanş öncesinde avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Denizli, Akhisarspor'un geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdüğünü anımsatarak, "Akhisarspor, geçen sene gösterdiği başarıyı tekrarlamak isteyecektir. Biz ise bu sene camiamıza ve taraftarımıza tatmadığı bir duyguyu yaşatmak amacındayız. İlk maçta, rövanş öncesinde ciddi bir avantaj yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kupada her geçen turda daha zorlu rakiplerle karşılaştıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Bir amaca ulaşmak istiyorsak, her rakiple başa baş mücadele edip, oradan üstünlük sağlayarak çıkmak mecburiyetindeyiz. Ege'nin bu güçlü ve sempatik takımı, ligde zor günler yaşasa da kupa kulvarı farklıdır. Çok çekişmeli bir maç olacağını biliyoruz. Ama biz de Kasımpaşa olarak ne istediğimizin farkındayız ve düşündüğümüz yolda devam edeceğiz." diye konuştu.
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