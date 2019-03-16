Akhisarspor - Kasımpaşa
Süper Lig'in 26. haftasında Akhisarspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Ligin son sırasında yer alan Akhisarspor kendi sahasında galibiyet peşinde. Son 7 haftada galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa ise sahadan 3 puanla ayrılarak yükselişe geçmek istiyor.
Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.
Karşılaşmanın 11'leri şu şekilde:
Akhisarspor'un ilk 11'i: Lukac, Zeki, Caner, Lopes, Kadir, Serginho, Rotman, Manu, Sissokko, Barbosa, Bokila
Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Hajradinovic, Khalili, Trezeguet, Koita
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Hajradinovic’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Lukac son anda kornere çeldi.
7. dakikada sağ kanatta paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Popov’un içeriye ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
18. dakikada Pavelka’nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Popov’un gelişine sert şutunda kaleci Lukac, üzerine gelen meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.
32. dakikada Bokila’nın ara pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Manu’nun dar açından kaleye gönderdiği top, kaleci Ramazan’ın kapattığı köşeden filelere gitti. 1-1
38. dakikada Kasımpaşa atağında kısa paslarla ceza sahası içerisine giren Popov’un ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde yükselen Koita’nın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.
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