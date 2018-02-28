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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Akhisarspor ilk mağlubiyetini yaşadı! Büyü bozuldu
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Sıradaki Haber:Manisasporlu futbolcular idmanı boykot etti

Futbol
dha
28.02.2018 - 14:45, Son Güncelleme:

Akhisarspor ilk mağlubiyetini yaşadı! Büyü bozuldu

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray karşısında öne geçmesine rağmen 88’inci dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 2-1 mağlup ayrılarak avantaj kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor, yeni evi Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda ilk mağlubiyetini yaşadı.

Yıllardır yolunu gözlediği stadına 28 Ocak’ta ligde oynanan Antalyaspor maçıyla kavuşarak sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Teleset Mobilya Akhisarspor,yeni evinde ardından çıktığı 3 maçı da kazandı. İç sahada Antalyaspor randevusundan sonra kupada Kayserispor’u 1-0, ligde Bursaspor’u 1-0, Torku Konyaspor’u ise 3-0 yenerek 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Akhisar, yeni yuvasında 3 büyüklerden birini ağırladığı ilk maçta yenilgiyle tanıştı.

Kupada tarihinde ilk kez yarı final oynama heyecanı yaşayan Akhisarspor, rakibiyle 17-19 Nisan’da İstanbul’daki rövanşta final için karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip, ligdeki Fenerbahçe deplasmanı öncesi kupada Teknik Direktör Okan Buruk’un da Hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından tribüne gönderilmesinin üzüntüsünü yaşadı. Daha önce ligin ilk yarısında yine Galatasaray’la oynanan deplasman maçında da tribüne yollanan Buruk, 5 maç hak mahrumiyeti cezası almıştı. Futbolcu olarak 12 yıl forma giyip 7 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası kaldırdığı eski takımına karşı bu sezon çıktığı maçlarda başı yanan Buruk, PFDK’dan ceza alırsa ligde Fenerbahçe deplasmanında sahaya giremeyecek.

TERİM’DEN ÖVGÜ

Akhisarspor’un Süper Lig’deki 6. sezonunda kavuştuğu Spor Toto Akhisar Stadyumu’na A Milli Takım’ın eski çalıştırıcısı da olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den övgü geldi. Terim, maç sonrasında, "Stada bayıldım, çok güzel olmuş. Bunu daha önce Akhisarlı kardeşlerimle hep konuşuyorduk. Yapanlara, emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Zemin muhteşem, taraftar çok güzel, atmosfer çok güzel. Bu stat Akhisar’a yakıştı. Akhisarspor her hafta deplasmana gidiyordu ama artık evinde oynayacak. Ümit ederim statla birlikte Akhisar’ın başarıları da artar" yorumunu yaptı.





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