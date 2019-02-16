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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.02.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Akhisarspor ile Ankaragücü yenişemedi

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Akhisarspor ile Ankaragücü yenişemedi

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Akhisarspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmanın son dakikaları nefes keserken, gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Stat: Spor Toto Akhisar 

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx 

Akhisarspor: Fatih xx, Zeki xx, Kadir xx, Caner xx, Cocalic xx, Sissoko xx, Serginho x (Bokila dk. 81 xx), Barbosa x (Onur dk. 65 x), Regattin x, Josue x, Cikalleshi x

MKE Ankaragücü: Altay xxx, Pazdan xx, Moke xx, Kulusic xx, Kitsiou xx, Sacko x (İlhan dk. 72 xx), Boyd x (Aydın dk. 82 xx), Canteros x (Mehmet dk. 55 xx), Djedje x, Sedat x, Orgill x

Kırmızı kart: Djedje (dk. 51) (MKE Ankaragücü) 

Sarı kartlar: Serginho, Josue, Fatih (Akhisarspor), Orgill, Mehmet, Onur (MKE Ankaragücü) 

Maçtan dakikalar:

14. dakikada Cikalleshi’nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Josue’nin kaleye gönderdiği sert şutta, iyi yer tutan kaleci Altay iki hamlede topa sahip oldu. 

21. dakikada ceza sahasının hemen dışı sol çaprazdan Boyd’un kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top az farkla direğin yanından dışarı çıktı. 

23. dakikada Regattin’in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Serginho’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı. 

42. dakikada sağ kanattan Akhisarspor’un serbest vuruşunda Josue’nin pasıyla ceza sahası içerisi sağ çaprazda topla buluşan Serginho’nun dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 

51. dakikada Djedje’nin rakip yarı alanda Josue’ye yaptığı faul sonrası hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırılarak oyun dışına gönderildi. 

70. dakikada Akhisarspor atağında Josue’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Altay, üzerine gelen toplu güçlükle kornere tokatladı. 

74. dakikada ceza sahası içerisinde Onur’un pasıyla topla buluşan Sissoko’nun zayıf vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı kontrol etti. 

75. dakikada Ankaragücü kontratağında savunmadan topu alarak rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine giren Orgill’in sol çaprazdan yerden vuruşunda top Fatih’in kucağında kaldı. 

90. dakikada sol kanattan Aykut'un ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kaleci Fatih'in yanından filelerle buluşturdu. Akhisarspor takımının itirazı üzerine VAR incelemesine giden hakem Halis Özkahya, İlhan'ın topa elle müdahalede bulunduğunu gerekçe göstererek golü iptal etti. 

90+1. dakikada Akhisarsporlu futbolcular penaltı bekledi. VAR incelemesine giden hakem Halis Özkahya, oyunu devam ettirdi.

Akhisarspor ile Ankaragücü yenişemedi

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