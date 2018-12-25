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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.12.2018 - 12:32, Son Güncelleme:

Akhisarspor hayal kırıklığı yaşattı

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Akhisarspor hayal kırıklığı yaşattı

Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 17 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 15. sırada kapattı.

Ligde oynadığı keyif veren futbolunu puana yansıtamayan Akhisarspor, sezona teknik direktör olarak Safet Susic ile başladı. Susic yönetiminde istediği sonuçları alamayan Akigolar, deneyimli çalıştırıcıyla yolları ayırarak ligin 7. haftasında eski hocalarından Cihat Arslan ile anlaştı.

Son 6 sezonun gerisinde kaldı

Bu sezon Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren yeşil-siyahlılar, ilk yarıda elde ettiği puanla son 6 senenin gerisinde kaldı. Geçen sezon oynanan 17 müsabakada 19 puan elde eden Ege temsilcisi, 2016-2017'de ise 17 maçta 20 puan, 2015-2016’da 29, 2014-2015’de 18 ve 2013-2014’de de 25 puan almıştı. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig’e çıktığı ilk yıl olan 2012-2013 sezonunda ise devreye sadece 15 puan toplayarak girmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi farklı yendi

Akhisarspor, bu sezon seyircisi önünde oynadığı maçlarda istediği performansı da sergileyemedi. Yeşil-siyahlılar, sahasındaki 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Akigolar, sahasında Galatasaray'ı 3-0, Göztepe'yi 1-0 ve Fenerbahçe'yi de 3-0 yenerken, Çaykur Rizespor, Sivasspor, BB Erzurumspor ve Konyaspor karşılaşmalarından 1 puanla ayrıldı. Akhisarspor, Trabzonspor ve Bursaspor’a ise evinde boyun eğdi.

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Deplasman performansı kötü

Yeşil-siyahlılar, deplasmanda oynadığı 8 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi. 1 defa da dış sahadan 1 puan çıkartan Akhisar, 6 defa da mağlup oldu. Deplasmanda Beşiktaş, Başakşehir, Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Kayserispor’a karşı mağlubiyet yaşayan Akhisarspor, tek galibiyetini Antalyaspor karşısında aldı. Yeni Malatyaspor deplasmanından ise hanesine 1 puan yazdırdı. Ligde oynadığı 17 karşılaşmada rakip filelere 19 gol atan Cihat Arslan'ın takımı, kalesinde ise 26 gol gördü.

2018 yılını 10 galibiyet ile kapattı

Öte yandan Akhisarspor, geçen sezonun ikinci yarısı ve bu sezonun ilk yarısında toplamda oynadığı 34 müsabakada sadece 10 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 10 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, 14 defa da rakiplerine yenildi.

UEFA Avrupa Ligi'ne de veda etti

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına eleme maçı oynamadan katılan Akhisarspor, grupta oynadığı 6 maçta 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa sahnesine de erken veda etmiş oldu. Akhisar, grupta Sevilla, Standard Liege ve Krasnodar'a yenilirken, sadece evinde Standard Liege ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı. Ege temsilcisi, oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 14 gole de engel olamadı.

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