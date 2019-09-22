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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.09.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Akhisarspor - Hatayspor: 3-1

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Akhisarspor - Hatayspor: 3-1

TFF 1. Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Akhisarspor evinde Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

 

Ev sahibi ekibin gollerini 16'ncı ve 45+1'inci dakikada Burhan, 90+3'üncü dakikada Cikalleshi atarken, konuk takımın golü 25'inci dakikada Alican'dan geldi. Bu sonuçla Akhisarspor puanını 10 çıkararak 2'nci sıraya yükselip zirveye ortak oldu. Hatayspor ise 8 puanda kalıp liderliğe yükselme şansını kaybetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada Cikalleshi’nin pasında topu alan Muhammet, ceza sahasına iyi bir koşu yapan Burhan’ı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
25'inci dakikada Hatayspor atağında ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırdığı topa 18 yayı üzerinde gelişine vuran Alican’ın şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
45+1'inci dakikada Muhammet’in defansın arkasına gönderdiği şık pasta topla  buluşan Burhan topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 2-1. İlk yarı 2-1 sona erdi.
50'nci dakikada Muhammet’in ara pasında topla buluşan Cikalleshi rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından  kaleye gönderdiği şut savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.
90+3'üncü dakikada Muhammet’in başlattığı kontra atakta sol kanatta topla buluşan Bjarnason, Rotman’ı gördü. Topla ceza sahasına giren Rotman, ceza sahası içinde boş pozisyondaki Cikalleshi’ye pasını verdi. Topu kontrol eden Cikalleshi düzgün bir vuruşla maçın skorunu ilan etti: 3-1.

STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Erkan Özdamar (x), Sezgin Çınar (x), Baran Eraslan (x)
AKHİSARSPOR: Gökhan (xxx) -  Vrsajevic (xx), Cocalic (xx), Alperen (xx), Musa (xx), Aykut (xx), Taha (xx) (Dk. 60 Rotman x), Burhan (xxxx) (Dk. 86 Ali Kaan), Muhammet (xxxx), Erhan (xxx) (Dk. 73 Bjarnason x), Cikalleshi (xxx)
HATAYSPOR: Akın (x) - Furkan (x), Yusuf (xx), Sadi (xxx), Yasin (xx), Alican (xx), Raayane (x) (Dk. 58 Barbosa x), Selim (xx), Gökhan (xx), Caner (xxx) (Dk. 81 Quali x), Mirkan (xx) (Dk. 74 Bokila x)
GOLLER: Dk. 16 - Dk. 45+1 Burhan, Dk. 90+3 Cikalleshi (Akhisarspor) - Dk. 25 Alican (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Taha, Vrsajevic, Aykut, Musa, Muhammet (Akhisarspor) - Rayaane, Barbosa, Selim, Furkan (Hatay)

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