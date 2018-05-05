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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
05.05.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray ile Akhisarspor 12. maça çıkıyor. İki takım arasında geride kalan 11 lig maçından 10'unu Galatasaray, birini Teleset Mobilya Akhisarspor kazandı. Peki Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 12. kez karşı karşıya gelecek. Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 11 maçtan 10'unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı. Sarı-kırmızılıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 11 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta gülen taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu. Akhisarspor, evindeki 5 maçtan birini kazanırken, Galatasaray deplasmanda 4 kez galip geldi. Manisa'da Akhisarspor 5, Galatasaray 10 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşti. Evindeki maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek, tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Akhisarspor Galatasaray maçı 6 Mayıs Pazar akşamı saat 19:00'da oynanacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 149Akhisar Bld.G.Spor - Galatasaray
    3
    MS2
    1,25
    23823kez oynandı
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Akhisarspor Galatasaray arasındaki istatistikler

Akhisarspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 11 kez karşılaştı. Bu maçların 10'unu Galatasaray kazandı. Galatasaray, Akhisarspor ile Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda rakibine gol attı. İki takımın ligde oynadığı son iki maçta toplam 12 gol atıldı. Akhisarspor ligdeki son 23 maçının dördünü kazanabildi. Aynı sayıda galibiyeti bundan önceki altı lig maçında elde etmişlerdi. Manisa ekibi, aynı zamanda ligdeki son yedi maçında da galip gelemedi. Akhisarspor iç sahada oynadığı son dört lig maçında galip gelemedi. Galatasaray ligde deplasmanda oynadığı son 11 maçın sadece üçünü kazanabildi. Galatasaray ligin ikinci yarısında en fazla gol atan takım . Akhisarspor ise ligin tamamında 39 gol atabildi. Galatasaray bu sezon ligde kalesini en fazla maçta gole kapatan takım. Akhisarspor bu sezon ligde en az şut çeken, Galatasaray ise kalesine en az şut çekilen ekip konumunda.

Akhisarspor bu sezon ligde duran toplardan en az gol yiyen takım. Galatasaray'ın ligin ikinci yarısında attığı 33 golün sadece ikisi duran toplardan geldi. Ligde şu ana kadar 70 gol atan Galatasaray, son 12 sezonda ilk 31 haftalar itibarıyla en yüksek gol sayısına ulaştı. Sarı kırmızılılar, en son 2005/06 sezonunun 31. haftasında 73 gol atmış, o sezonu da şampiyon olarak tamamlamıştı.

Bu maçta bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla ve en az buluşan takım karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 16 golün dokuzunda beklerinin katkısı bulunuyor: Mariano, Yuto Nagatomo, Martin Linnes. Gary Rodrigues, ligin ikinci yarısında forma giydiği 14 maçta 10 gole katkıda bulundu. Muğdat Çelik, ligdeki son üç maçında iki gol attı. Akhisarspor'un ligdeki son iki golü Muğdat'tan geldi. Miguel Lopez bu sezon ligde en fazla top kapan savunma oyuncusu.

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