Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Teleset Mobilya Ahisarspor'a konuk olacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı ekipte Jason Denayer ve Eren Derdiyok'un tedavilerine devam edilirken, ligde son oynanan Bursaspor karşılaşmasında gözüne darbe alan Ryan Donk'un durumuna ise sağlık heyeti karar verecek.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor ile kupada daha önce 4 kez mücadele etti. Bu maçların ikisinden sarı-kırmızılılar galip ayrılırken, 2 müsabaka da berabere bitti. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray, yarın saat 20.30’da deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, kupada Sivas Belediye, Bucaspor ve Atiker Konyaspor’u eleyerek yarı finale çıktı. Akhisar ise 24 Erzincanspor, Ankara Demir, Boluspor ve Kayserispor’u eleyerek yarı finale yükseldi. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazandı.
Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Akhisarspor Galatasaray maçı 20:30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak
Kupada 5. randevu
Akhisarspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların hepsi 2015-2016 sezonunda oynanandı. İlk olarak grupta eşleşen iki takım, daha sonra çeyrek finalde mücadele etti. Geride kalan 4 müsabakada Galatasaray 2 kez rakibini mağlup ederken, 2 maç da berabere bitti.
Sinan Gümüş, kupa atıyor
Galatasaray’ı Türkiye Kupası’nda Sinan Gümüş sırtlıyor. Gümüş, kupada oynadığı 6 müsabakada 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Sinan Gümüş’ün yanı sıra lig golcüsü Bafetimbi Gomis ve Yasin Öztekin 3'er kez ağları havalandırdı.
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