Akhisarspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte maçın ilk 11'leri
Akhisarspor Galatasaray maçı bu akşam oldukça kritik bir karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor kendi sahasında güçlü ekip Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ilk 11'de kupanın önemli golcüsü Sinan Gümüş'e forvet hattında görev verdi. Peki, Akhisarspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?
Akhisarspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı için heyecan dorukta. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor ile kupada daha önce 4 kez mücadele etti. Bu maçların ikisinden sarı-kırmızılılar galip ayrılırken, 2 müsabaka da berabere bitti. Karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyordu. Mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Akhisarspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?
MAÇIN İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ahmet, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Yasin, Belhanda, Sinan
Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Soner, Muğdat, Eray, Larsson, Seleznov
Akhisarspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
Akhisarspor Galatasaray maçı 20:30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İki takımın kupada 5. randevusu
Akhisarspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların hepsi 2015-2016 sezonunda oynanandı. İlk olarak grupta eşleşen iki takım, daha sonra çeyrek finalde mücadele etti. Geride kalan 4 müsabakada Galatasaray 2 kez rakibini mağlup ederken, 2 maç da berabere bitti.
Sinan Gümüş kupada atıyor
Galatasaray’ı Türkiye Kupası’nda Sinan Gümüş sırtlıyor. Gümüş, kupada oynadığı 6 müsabakada 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Sinan Gümüş’ün yanı sıra lig golcüsü Bafetimbi Gomis ve Yasin Öztekin 3'er kez ağları havalandırdı.
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