Akhisarspor, Galatasaray deplasmanında
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın rakibiyle deplasmanda rövanş karşılaşmasına çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamamasına rağmen kupada yarı finale kadar yükselmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği yarı finalde Galatasaray'ı da eleyip, finale çıkma mücadelesi verecek.
Rakibiyle Akhisar'da oynadığı ilk karşılaşmayı 2-1 kaybeden yeşil-siyahlı ekip, yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda hakem Barış Şimşek'in yöneteceği müsabakada Galatasaray'a konuk olacak.
Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra kara yoluyla İstanbul'a gidecek. Yeşil-siyahlı kafile Balıkesir'e uğrayıp, Olcan Adın'ın annesi Aysel Adın'ın Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazına katılacak.
Yeşil-siyahlı ekipte Galatasaray maçı öncesinde Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Yevgen Seleznov ve Bia Mujangi'nin sakatlıkları bulunuyor.
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