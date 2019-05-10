Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 4 maçtır yeniyor!
Spor Toto Süper Lig'in son sırasında yer alan Akhisarspor, Fenerbahçe ile yaptığı son 4 resmi maçı da kazandı.
Ligde geçen sezon evinde 1-0, deplasmanda 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.
Ege temsilcisi, bu sezonun ilk yarısında sahasındaki maçtan da 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
- Ligde 14. randevu
Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 13 maçta taraflar altışar galibiyet alırken, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 19 golle yanıt verdi.
- İstanbul'daki maçlar
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 6 lig maçında Fenerbahçe 3, Akhisarspor 2 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Kadıköy'de Fenerbahçe 14, Akhisarspor 8 gol attı.
Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.
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