Fenerbahçe 4 yıllık kupa hasretini dindirmeye çalışacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde 10 Mayıs'ta Diyarbakır'da Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerek müzesine yaklaşık 4 yıl sonra kupa götürmek için mücadele edecek. Son olarak 25 Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, 2015, 2016 ve 2017 yıllarını kupasız tamamladı



Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 10 Mayıs Perşembe günü karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenmesi durumunda, yaklaşık 4 yıllık kupa hasretini bitirecek. Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırdı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamladı.

Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasından sonra takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi.



PEREİRA VE ADVOCAAT KUPA KALDIRAMADI



Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'dan önceki son iki teknik direktörü, herhangi bir kulvarda şampiyonluk sevinci göremedi. Son kupasını İsmail Kartal yönetiminde kaldıran sarı-lacivertlilerde, daha sonra göreve gelen Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat beklentileri karşılayamadı. Özellikle Pereira döneminde yapılan önemli transferlere rağmen başarıya ulaşılamazken, geçen sezon takımın başında olan Advocaat da kupa sevinci yaşayamadı.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 6 maçını da kazanarak zirve ortağı olan Fenerbahçe, lige kısa bir ara vererek gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na dikti. Çifte kupa hayali kuran Fenerbahçe’de gözler Teleset Mobilya Akhisarspor galibiyetiyle gelecek kupada.

Akhisarspor Fenerbahçe Türkiye Kupası Final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Akhisarspor Fenerbahçe Türkiye Kupası Final maçı bu akşam 20:30'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KUPADA FENERBAHÇE 7’NCİ, AKHİSARSPOR İLK PEŞİNDE

7’nci Türkiye Kupası’nı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği maçta yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Fenerbahçe, 16 finaldeÿsadece 6’sında kupayı kazanırken, finalde en çok kaybeden takım oldu. En son 2012-2013 sezonunda Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez kupada final heyecanı yaşayacak olan Akhisarspor ile mücadele edecek ve kupanın 56’ncı şampiyonu belli olacak.

KOCAMAN 4’ÜNCÜ KUPAYI İSTİYOR

Süper Lig’de karşılaştığı 2 mücadelede de rakibini mağlup edemeyen Fenerbahçe, kupada hem rövanşı almak hem de kupayı kazanmak istiyor. Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, evinde de 24’üncü haftada 3-2 mağlup olduğu Ege temsilcisini bu kez devirmeyi hedefliyor. Ayrıca Fenerbahçe ile 2 kez Türkiye Kupası kazanan Aykut Kocaman, geçen sezon da Atiker Konyaspor’un başında kupa zaferini yaşadı. Fenerbahçe ile 1 de lig şampiyonluğu bulunan Kocaman,ÿsarı lacivertlilerle 4’üncü kupasını kazanmayı amaçlıyor. Ayrıca Kocaman’ın takımları 3 kez çıktığı kupa finallerinde de gol yemeden kupanın sahibi oldu.ÿ

AYKUT KOCAMAN TARİHE GEÇECEK

Türk futbol tarihinin efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 3’er kez Türkiye Kupası’nı kazandı. Özyazıcı, Trabzonspor’un başında 1977, 1978 ve 1984, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966 yıllarında Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. 2012, 2013, ve 2017 sezonları olmak üzere 3 Türkiye Kupası zaferi bulunan Aykut Kocaman, Diyarbakır’da oynanacak kupa finalini de kazanarak tarih yazmanın peşinde.

KUPANIN GOLCÜLERİ

Fenerbahçe’de bu sezon kupada en golcü isimler 3’er golleÿAlper Potuk, Fernandao ve Roberto Soldado olurken, Akhisarspor’da ise Yvgen Seleznov 4, Ioan Hora 4 ve Muğdat Çelik 3 gol kaydetti.ÿ

DİRAR HAZIR, FENERBAHÇE TAM KADRO

Fenerbahçe ligin 32’nci haftasında oynanan maçta Bursaspor’u 1-0 geçerken, futbolcularına verdiği bir gün izinden sonra dün çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, bugün yaptığı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak. Futbolcuların oldukça neşeli göründüğü çalışmalarda sakatlığı nedeniyle son 2 lig maçını kaçıran Nabil Dirar da hazır gözüktü. Ayrıca, Valbuena’nın da Diyarbakır’da 11’de sahaya çıkacağı düşünülüyor. Aykut Kocaman’ın sahaya süreceği muhtemel 11 şu şeklide:

"Volkan- Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Alper, Giuliano, Valbuena (Aatif), Fernandao"

Türkiye Kupası’nda finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak Akhisarspor’da ise ilklerin heyecanı yaşanıyor. Hem Okan Buruk hem de Akhisarspor ilk kez final heyecanı yaşayacağı mücadelede Ege temsilcisi kupayı kazanarak önemli bir başarıya imza atma amacında. Ayrıca ligde oynanan iki mücadelede de Fenerbahçe’yi mağlup eden Akhisarspor, rakibini yine iyi analiz ederek kupaya uzanma planı yapıyor. Milan Lukac, ligde oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle forma giyemeyecek.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Teleset Mobilya Akhisarspor kupa yolculuğuna 4’üncü turda 24 Erzincanspor’u 6-0 mağlup ederek başladı ve 5’inci turda da Ankara Demirspor’u deplasmanda 3-0 yenerken, iç sahada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Son 16 turunda Boluspor ile kıyasıyla bir yarı final mücadelesi veren Akhisarspor, Bolu’da 2-1 mağlup olduğu rakibini Akhisar’da 1-0 mağlup ederek çeyrek finalde Kayserispor ile yarı final mücadelesi verdi. Kayserispor’u iç sahada 1-0 mağlup eden Akhisarspor, deplasmanda rakibiyle2-2 berabere kalarak Kayserispor’u kupanın dışına itti. Yarı finalde ise Galatasaray’ın rakibi olan Akhisarspor, kendi evinde lig lideri de olan Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Ege temsilcisi deplasmanda Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale çıktı. Ayrıca bu final Okan Buruk’un da ilk kupa finali olacak.ÿ

Türkiye Kupası’nı 7’nci kez müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe, kupaya 5’inci turda Adana Demirspor’u iki maçta da mağlup ederken, son 16 turunda da İstanbulspor’u ilk maçta kendi evinde 2-0, deplasmanda ise 1-0 mağlup etti. Çeyrek finalde ise Giresunspor ile eşleşen Fenerbahçe iki karşılaşmadan da 2-1’lik galibiyetle tur atladı. Yarı finalde ise ligde şampiyonluk yarışı verdiği Beşiktaş ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Beşiktaş ile iç sahada oynadığı rövanş karşılaşması 57’nci dakikada ertelenirken, 3 Mayıs’ta oynanacak mücadeleye Beşiktaş çıkmayınca Fenerbahçe hükmen galibiyetle finale yükselerek Diyarbakır biletini kaptı.









Merkez Kayapınar ilçesinde yapımı tamamlanan Diyarbakır Stadyumu, 10 Mayıs tarihinde Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası ile görücüye çıkacak. 33 bin kapasiteli ve UEFA standartlarına uygun olarak dizayn edilen stadyumda, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları son aşamaya geldi. İş makineleri ile çevre düzenleme çalışması devam ederken, stada çıkan ana yollar tamamlandı. Stadyumun ışıklandırması son kez denenirken, her iki kulübün kullanacağı soyunma odaları ve koridorlar da son kez temizlendi. Saha çizgilerinin yarın çizileceği stadyuma kale direkleri de getirildi. Stadın iç kısımlarına dev Fenerbahçe ve Akhisarspor bayrakları asılarak süslendi. 4 takımın aynı anda hazırlık yapabileceği stadyumda çok sayıda acil müdahale odaları, teknik direktör odaları, hakem odaları, basın görevlilerinin rahat çalışması için 3 ayrı oda ve maç sonu teknik direktörlerin toplantı düzenleyeceği büyük bir salon, kupa maçına hazır hale getirildi.

Kupa maçında bin 200 özel güvenlik görevlisi görev yapacak. Bu özel güvenlik görevlileri, 3 gün süren bir eğitimden geçirildi. İstanbul’dan gelen güvenlik uzmanları, 3 gün boyunca bin 200 özel güvenlik görevlisine maç öncesi, maç sırasında ve maç sonunda yapmaları ve uymaları gereken kurallar konusunda bilgiler aktardı.

Diyarbakır Otelciler Derneği Başkanı Hava Doğan, kupa maçı nedeniyle kent merkezindeki otellerin tamamen dolduğunu belirterek, "Gerçekten yoğun bir sezon geçiriyoruz. Aslında Diyarbakır için iş sezonu. GAP turları, münferit geziler ve firma temsilcileri yoğunluklu olarak otellerde kalıyordu. Ancak, bu hafta olağanüstü bir doluluk yaşıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası’nın çok etkisi var. Basın, taraftarlar, Fenerbahçe ve Akhisarspor’un taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası’nın temsilcileri... İnanılmaz bir talep ve yoğunluk var. Bir hafta önceden 9-10 mayıs tarihleri dolmuştu. Sıcak satış almıyoruz bu tarihlere. Sadece bizim otel değil, genel olarak bu doluluğu yaşıyoruz. Biz otelciler birbirimizden yer ister hale geldik. Merkez ve dış ilçelerle birlikte 59 otel var. 26’sı turizm işletme belgeli. Buralarda yatak kapasitesi 4 bin 420, belediye ruhsatlı otellerle birlikte yatak kapasitemiz 6 bini aşıyor" dedi.

Bu arada Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcuları taşıyacak otobüs de Diyarbakır’a ulaştı. Yarın uçakla Diyarbakır’a gelecek kafileyi hava alanından alacak otobüs, daha sonra futbolcuları kampa girecekleri otele taşıyacak.

'TEK SES TEK YÜREK' MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören: "Diyarbakır'da oynayacağımız final maçında bizlere çok önemli bir görev düşüyor. O da 'tek ses, tek yürek' olmak, buradan tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi tüm gücümüzle göstermek" "Yaşatacağımız futbol festivali ile Türkiye'nin her bölgesinin ne kadar güvenli olduğunu dünyaya haykırma fırsatını kaçırmayacağımızdan eminim"



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da yapacağı final maçıyla ilgili, "Diyarbakır'da oynayacağımız final maçında bizlere çok önemli bir görev düşüyor. O da 'tek ses, tek yürek' olmak, buradan tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi tüm gücümüzle göstermek." ifadesini kullandı.

TFF'nin hazırladığı maç günü kitabında yazısı yayımlanan Demirören, 240 takımın mücadele verdiği 56. Türkiye Kupası'nda sezonun Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacağı belirterek şunları kaydetti:

"Her sezonun değeri bizim için ayrı ancak bu sezonun finalinin tarihte farklı bir yeri olacak. Çünkü bu finali Diyarbakır'da, Türk futbolunun en yeni stadyumunda oynayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çabaları ile son 5 yılda Türkiye, birçok modern stadyuma kavuştu. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederken, genç stadyumlarımızın bize UEFA EURO 2024 ev sahipliği kapılarını da açacağına inancımız tam. Diyarbakır'da oynayacağımız final maçında bizlere çok önemli bir görev düşüyor. O da 'tek ses, tek yürek' olmak, buradan tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi tüm gücümüzle göstermek. Yaşatacağımız futbol festivali ile Türkiye’nin her bölgesinin ne kadar güvenli olduğunu dünyaya haykırma fırsatını kaçırmayacağımızdan eminim."

Yazısında sponsor Ziraat Bankası ile yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür eden Demirören, "Doyumsuz Türkiye Kupası heyecanını yıllarca bizle paylaşmalarını diliyorum. Finale yükselen Fenerbahçe ve Akhisarspor kulüplerimize bu anlamlı finalde başarı diliyor, Ziraat Türkiye Kupası'nın şölen havasında oynanmasını temenni ediyorum. Tüm futbolseverlere iyi seyirler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.