Süper Lig'de iç sahada puan kaybı yaşamayan 3 takımdan biri olan Teleset Mobilya Akhisarspor, 7. haftanın açılış maçında bu akşamFenerbahçe'yi konuk edecek. İlk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Teleset Mobilya Akhisarspor, 7. haftaya 10 puan ve averajla 7. sırada girdi. Deplasmandaki 3 maçta sadece 1 puan alan yeşil-siyahlı takım, iç sahada ise 3 maçını kayıpsız geçti. Ege temsilcisi, ligde Beşiktaş ve Galatasaray'la kendi evinde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un konuğu Fenerbahçe ise ligde son 2 maçını kazandı. Galatasaray'la deplasmanda yenilgisi olmayan iki takımdan biri olan sarı-lacivertli ekip, 11 puan ve averajla 4. durumda bulunuyor.

Son antrenmanını bugün yapacak Teleset Mobilya Akhisarspor'da genç futbolcu Hasan Ali Adıgüzel dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ege temsilcisinde 3 sarı kartı bulunan Ömer Bayram, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Akhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de bu akşam11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 10 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 3 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 3 maçı kazanan sarı-lacivertlilerin 21 golüne, yeşil-siyahlılar 12 golle yanıt verdi. Akhisarspor'un Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe, rakibine Manisa'da 2-1, İstanbul'da da 2-0'lık skorlarla üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı 4-0 kazandı, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Manisa'da yapılan müsabakada ise ev sahibi ekip 3-1 galip geldi. Manisa'da 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yapılan maçı Akhisarspor 2-0 kazandı. İstanbul'daki müsabakadan da Ege temsilcisi 2-1 galip ayrıldı.

Kadıköy'de 2015-2016 sezonunun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 bitti, Manisa'da 3-0 Fenerbahçe kazandı. Geçen sezon ise Fenerbahçe, iki maçta da rakibine 3-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.



Akhisar Muhtemel 11'i: Lukac - Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Serginho, Olcan, Soner, Larsson, Henrique

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i: Kameni, Şener-Skrtel (M.Topal)-Neustadter-Isla, Dirar (Alper)-Ozan-Guiliano-Mehmet Ekici-Valbuena, Janssen

SAKAT: Hasan Ali, Van Persie, Skrtel (Şüpheli), Dirar (Şüpheli)

CEZALI: Josef sarı kart, Neto ve İsmail kırmızı kart cezalısı