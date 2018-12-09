Akhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAkhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Akhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
09.12.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Akhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Akhisarspor Fenerbahçe maçı, Sarı Lacivertli takım için büyük önem arz edecek. 2018-2019 sezonuna kötü bir başlangıç yapan ve toparlanmak için mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, Akhisarspor karşısında üç puan için galibiyet şansını kovalayacak. Peki, Akhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı bilgiler

Spor Toto Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Akhisarspor iler karşılaşacak. Daha önce Akhisarspor'un evinde oynanan 6 maçtan 3 galibiyet alan Sarı Lacivertliler, 3 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi hem içerde hem de dışarda mağlup etmeyi başaran tek takım olarak kayda geçen Akhisarspor, bu başarısını sürdürmek için sahaya çıkacak. İşte, Akhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorusunun cevabı ve mücadele öncesinden bazı bilgiler

FENERBAHÇE AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde Akhisarspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 9 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetirken, yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Mehmet Kısal üstlenecek.

İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi.

SON 3 RESMİ MAÇI AKHİSARSPOR KAZANDI

Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı.

Süper Lig'deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

MANİSA'DAKİ MAÇLAR

İki takım Akhisarspor'un ev sahipliğinde ligde 7. kez karşılaşacak.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılan 6 maçta iki takım da üçer galibiyet elde etti, ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 9 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, on numarasını arıyor!Futbol yorumcusu Uğur Meleke Akhisarspor - Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Ayrıca ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayın:
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Akhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Burak Yılmaz bombası! Başakşehir...

Galatasaray'da deprem! Hasan Şaş açıkladı...

Galatasaray'ın forveti Atletico'dan...