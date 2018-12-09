Akhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Akhisarspor Fenerbahçe maçı, Sarı Lacivertli takım için büyük önem arz edecek. 2018-2019 sezonuna kötü bir başlangıç yapan ve toparlanmak için mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, Akhisarspor karşısında üç puan için galibiyet şansını kovalayacak. Peki, Akhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı bilgiler
Spor Toto Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Akhisarspor iler karşılaşacak. Daha önce Akhisarspor'un evinde oynanan 6 maçtan 3 galibiyet alan Sarı Lacivertliler, 3 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi hem içerde hem de dışarda mağlup etmeyi başaran tek takım olarak kayda geçen Akhisarspor, bu başarısını sürdürmek için sahaya çıkacak. İşte, Akhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorusunun cevabı ve mücadele öncesinden bazı bilgiler
FENERBAHÇE AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde Akhisarspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 9 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetirken, yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Mehmet Kısal üstlenecek.
İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi.
SON 3 RESMİ MAÇI AKHİSARSPOR KAZANDI
Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı.
Süper Lig'deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.
MANİSA'DAKİ MAÇLAR
İki takım Akhisarspor'un ev sahipliğinde ligde 7. kez karşılaşacak.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılan 6 maçta iki takım da üçer galibiyet elde etti, ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 9 kez gol sevinci yaşadı.
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