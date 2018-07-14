Akhisarspor Deniz Kadah için devreye giriyor!
Yeni sezon öncesi kadrosunu yenilemeye çalışan Akhisarspor'da yönetim, golcü oyuncu arayışlarına hız verdi.
Golcü Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu ve Serginho'nun takımdan ayrılmasının ardından Henrique, Hora ve Bokila'dan da kendilerine kulüp bulmasını isteyen yönetim, Antalyaspor'dan golcü Deniz Kadah'ı almak istiyor. Teknik direktör Saffet Susic'in 32 yaşındaki tecrübeli gurbetçi oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği belirtildi.
DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO
Deniz Kadah, geçen sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 25 maçta 9 gol attı.
Kadah, Almanya Bundesliga'da Hannover 96, ülkemizde Çaykur Rizespor formaları da giydi.
Akdeniz ekibi ile 2019 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız golcünün piyasa değerinin 1.5 milyon Euro olduğu ifade edildi. (Yeni Asır)
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