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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.01.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Akhisarspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Lig heyecanı başlıyor!

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Akhisarspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Lig heyecanı başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısının açılış maçı Akhisarspor ve Beşiktaş arasında oynanacak. Yaklaşık bir aylık bir aranın ardından lig maratonuna yeniden başlayan Beşiktaş, Akhisarspor deplasmanına gidecek. Akhisarspor deplasmanında oynadığı son 6 maçtan üçünü beraberlikle kapatan Beşiktaş, 1 maçtan mağlup ve 2 maçtan galip ayrıldı. Peki, çetin geçmesi beklenen Akhisarspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Akhisarspor Beşiktaş maçı ile lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ilk yarısında Akhisarspor'u konuk eden Beşiktaş, bu maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Peki, ilk yarının rövanşında galibiyet için her türlü çabayı gösterecek olan Akhisarspor'un Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

AKHİSARSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 18. Hafta mücadelesinde Akhisarspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 18 Ocak Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşmada Kemal Yılmaz ve OSman Gökhan Bilir yardımcılıkları üstlenecek.

BURAK YILMAZ VE ISİMAT-MİRİN KADRODA

Siyah-beyazlı takımın Akhisarspor maçı kadrosu belli oldu.

Yeni transferler Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin de kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın Akhisarspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Enzo Roco, Nicolas Isimat-Mirin, Domagoj Vida, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Burak Yılmaz, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın.

Akşam saatlerinde özel uçakla İzmir'i gidecek siyah-beyazlı takım, kara yoluyla Manisa'ya geçecek.

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