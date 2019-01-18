Akhisarspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Lig heyecanı başlıyor!
Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısının açılış maçı Akhisarspor ve Beşiktaş arasında oynanacak. Yaklaşık bir aylık bir aranın ardından lig maratonuna yeniden başlayan Beşiktaş, Akhisarspor deplasmanına gidecek. Akhisarspor deplasmanında oynadığı son 6 maçtan üçünü beraberlikle kapatan Beşiktaş, 1 maçtan mağlup ve 2 maçtan galip ayrıldı. Peki, çetin geçmesi beklenen Akhisarspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Akhisarspor Beşiktaş maçı ile lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ilk yarısında Akhisarspor'u konuk eden Beşiktaş, bu maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Peki, ilk yarının rövanşında galibiyet için her türlü çabayı gösterecek olan Akhisarspor'un Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
AKHİSARSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 18. Hafta mücadelesinde Akhisarspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 18 Ocak Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşmada Kemal Yılmaz ve OSman Gökhan Bilir yardımcılıkları üstlenecek.
BURAK YILMAZ VE ISİMAT-MİRİN KADRODA
Siyah-beyazlı takımın Akhisarspor maçı kadrosu belli oldu.
Yeni transferler Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin de kadroda yer aldı.
Beşiktaş'ın Akhisarspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Enzo Roco, Nicolas Isimat-Mirin, Domagoj Vida, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Burak Yılmaz, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın.
Akşam saatlerinde özel uçakla İzmir'i gidecek siyah-beyazlı takım, kara yoluyla Manisa'ya geçecek.
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