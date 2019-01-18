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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.01.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Akhisarspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

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Akhisarspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş ile Akhisarspor 14. randevuda.. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 7'sini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı. Beşiktaş'ın 27 golüne, Akhisarspor 17 golle yanıt verdi. Süper Lig'de bu akşam oynanacak mücadele öncesi iki takımda tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki Akhisarspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig'de bu akşam 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 13 maçtan 7'sini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş'ın 27 golüne, rekabette 6 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor 17 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş, Akhisarspor ile deplasmanda 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Akhisarspor'un ev sahipliğinde yapılan 6 maçtan 2'sini siyah-beyazlılar, birini yeşil-siyahlılar kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti. Akhisarspor'un evindeki 11 golüne, deplasmandaki son 2 randevuyu kazanan Beşiktaş 13 golle karşılık verdi.Geçen sezon Akhisar'da yapılan maçtan Beşiktaş 3-0 galip ayrıldı.

Akhisarspor ile Beşiktaş, Süper Lig'deki 14. randevularına çıkacak. Siyah beyazlılar, önceki 13 maçın sadece ikisini kaybetti. Akhisarspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği ilk maçı kazandıktan sonra rakibini iç sahada mağlup edemedi ve son iki karşılaşmadan puansız ayrıldı. Bu sezon evinde oynadığı maçların dördünde kalesini gole kapatan Akhisarspor, bu maçta da gol yemezse geçen sezonun tamamındaki sayısına ulaşacak.

Akhisarspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Akhisarspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon deplasmanda çıktığı dokuz Süper Lig maçında iki galibiyet alabilen Beşiktaş, dış sahada sadece lige yeni yükselen BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü mağlup edebildi. Ocak ayında oynadığı 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Akhisarspor, tek galibiyetini ilk maçında aldı.

Süper Lig'in ilk yarısında Akhisarspor'dan daha fazla gol yiyen sadece iki takım var: Kasımpaşa & Rizespor. Bu sezon kalesine gelen isabetli şutların gol olma sıklığı en yüksek ekip Akhisarspor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım olan Beşiktaş, geçen sezonun tamamında yaptığı hata sayısına şimdiden ulaştı.

Beşiktaş'tan ayrılan Ryan Babel'in, Süper Lig kariyerinde Akhisarspor'dan daha fazla gol attığı takım yok. Babel aynı zamanda Beşiktaş'ın Akhisarspor filelerine gönderdiği son beş golün üçünü kaydeden isim konumunda.
Teknik direktör olarak Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaştığı iki maçta da yenilgi yüzü görmeyen Cihat Arslan, bu iki maçta da Akhisarspor'un başındaydı ve Şenol Güneş'e karşı görev yaptı. Süper Lig tarihinin en fazla maç kazanan teknik direktörü olan Şenol Güneş, ligdeki 300. galibiyetini elde etmek için sahaya çıkıyor.

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