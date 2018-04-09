Akhisarspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu maçın biletleri ise satışa çıktı.
Bilet fiyatları açıklandı
Cuma günü saat 20.00'da Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarıyla ilgili olarak Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, Batı kapalı 130 TL, Güney ve Kuzey kale arkası 75 TL ve misafir takım 100 TL’den satışa çıktığı belirtildi.
Biletler Spor Toto Akhisar Belediye Stadı önündeki Passolig gişelerden ve passolig.com.tr internet sitesinden alınabilecek.
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