Akhisarspor, Başakşehir'i konuk edecek
Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçında galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, şampiyonluk mücadelesini sürdüren Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Ligde üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra Trabzonspor'a 3-1 yenilen Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk 26 haftada 34 puan topladı. Yeşil-siyahlı ekip 27. hafta mücadelesinde yarın saat 16.00'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabakada zirve yarışını sürdüren Medipol Başakşehir'le karşılaşacak.
Teleset Mobilya Akhisarspor'da yarınki karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Medipol Başakşehir'le 10. karşılaşma
Rakibiyle Süper Lig'de 9 kez karşılaşan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Karşılaşmalarda 6 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 20 gol gördü.
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