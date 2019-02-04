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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
04.02.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Akhisarspor ateşle oynuyor

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Akhisarspor ateşle oynuyor

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un ardından sahasında Medipol Başakşehir'e de 3-0 kaybedip ikinci yarıda dipten kurtulamayan Akhisarspor'u endişe sardı.

Devler arenasında 7. yılını geçiren yeşil-siyahlılar Süper Lig'de ilk kez mücadele verdiği 2012-2013 sezonundan sonra en kötü derecesini elde etti.

Ege temsilcisi 20. haftalar baz alındığında 2012-2013'ün 21. haftasına 16 puanla son sırada girerken, bu sezon ise 17 puan toplayabildi. Sonuncu Akhisarspor 20. hafta sonunda en fazla mağlubiyeti 2018-2019'da aldı. Rakiplerine 11 kez boyun eğen yeşil-siyahlılar en çok golü de bu sene yedi. Toplam 35 kez topu ağlarında gören Akhisarspor 20 gol atabildi.


Potadan çıkan Çaykur Rizespor'la arasındaki puan farkı 4'e yükselen Akhisarspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürüp tarih yazmıştı. İlk kez ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden yeşil-siyahlılar ligde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör Cihat Arslan'ın cezası nedeniyle takımı sayaha çıkaran Antrenör Recep Umut, kötü gidişata son vereceklerini söyledi.

İkinci yarı lider Başakşehir'e karşı üstün bir oyun sergilediklerini anlatan Umut, "Özellikle ilk yarıda sarı kartı bulunan Mossoro oyundan ihraç edilmeliydi, çünkü kartı olmasına rağmen sert müdaheleler yaptı. Hakemlerimizin biraz daha adil davranmasını bekliyoruz. Bulundumuz yerden bir an önce uzaklaşmalıyız. Bunun için daha fazla çaba göstereceğiz" dedi.

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