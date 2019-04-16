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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.04.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Akhisarspor ateşe düştü

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Akhisarspor ateşe düştü

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe galibiyetinin ardından hayati öneme sahip Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanında öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, yeniden düşme hattında son sıraya geriledi.

Akhisarspor’u 2012 yılında halen yer aldığı Süper Lig’e çıkaran isim olan Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, eski göz ağrısını bu kez uçuruma itti.

Ligde son 6 hafta öncesi 24 puanla kurtuluş barajının 4 puan gerisinde kalan Akhisar, Cumartesi günü Antalyaspor’u ağırlayacak.

Antalya mücadelesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 24 Nisan’da Ümraniyespor’u üst üste ikinci kez adını finale yazdırmak için konuk edecek Akhisarspor, ligde 30’uncu hafta maçında ise düşme hattının tek basamak üzerinde bulunan Bursaspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Akhisarspor’da Zeki cezalı durumda.

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Akhisarspor ateşe düştü

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