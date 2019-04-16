Akhisarspor ateşe düştü
Spor Toto Süper Lig’de Göztepe galibiyetinin ardından hayati öneme sahip Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanında öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, yeniden düşme hattında son sıraya geriledi.
Akhisarspor’u 2012 yılında halen yer aldığı Süper Lig’e çıkaran isim olan Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, eski göz ağrısını bu kez uçuruma itti.
Ligde son 6 hafta öncesi 24 puanla kurtuluş barajının 4 puan gerisinde kalan Akhisar, Cumartesi günü Antalyaspor’u ağırlayacak.
Antalya mücadelesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 24 Nisan’da Ümraniyespor’u üst üste ikinci kez adını finale yazdırmak için konuk edecek Akhisarspor, ligde 30’uncu hafta maçında ise düşme hattının tek basamak üzerinde bulunan Bursaspor’la deplasmanda karşılaşacak.
Akhisarspor’da Zeki cezalı durumda.
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