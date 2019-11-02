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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.11.2019 - 21:41, Son Güncelleme:

Akhisarspor - Adana Demirspor: 1-1

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Akhisarspor - Adana Demirspor: 1-1

TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Osmanlıspor’a 2-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Akhisarspor evinde öne geçtiği maçta Adana Demirspor’la 1-1 berabere kalıp ilk 2 sıra şansını kaçırdı.

Maçın 43. dakikasında Erhan’ın golüyle öne geçen ev sahibi ilk yarıyı önde bitirse de 52’de Volkan’a engel olamadı. Bu sonuçla Akhisarspor 17 puana yükselirken, galibiyet hasreti 5 maça çıkan Adana Demirspor ise puanını 12 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Muhammet’in pasında topla buluşan Bjarnason’un yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği şutta top direğe çarpıp oyun alanına döndü.
22. dakikada Musa Nizam’ın sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortada Cikalleshi’nin vuruşu az farkla auta gitti.
24. dakikada Tolga’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Hakanın ters vuruşunda kaleye giden topu kaleci Emrullah son anda kornere çeldi.
28. dakikada Erhan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut çatala çarpıp oyuna döndü.
37. dakikada Carayol’un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Volkan’ın kaleye gönderdiği şutu Gökhan son anda kurtardı.
43. dakikada Muhammet’in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bjarnason zor pozisyonda topu Erhan’a aktardı. Erhan’ın düzgün şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
52. dakikada Traore’nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Volkan’ın şutunda Gökhan’ın müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu. 1-1
67. dakikada Aykut’un ceza sahasına yaptığı ortada Cikalleshi kafayla topu Erhan’a indirdi. Erhan’ın şutunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.
80. dakikada Erhan’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hadzic’in şutunu Emrullah kurtardı.
82. dakikada Taha’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aykut’un indirdiği topu önünde bulan Hadzic’in dönerek vuruşunda top az farkla auta gitti.
Bundan sonraki ataklardan sonuç gelmeyince mücadele 1-1 sona erdi.

STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Emrah Ünal (xx)
AKHİSARSPOR: Gökhan (xx) – Vrsajevic (xxx), Cocalic (xx) (Dk. 59 Alperen xx), Uğur (xxx), Musa (xx), Aykut (xx), Bjarnason (xx), Erhan (xxx), Muhammet (xx) (Dk. 81 Taha), Tolga (x) (Dk. 72 Hadzic x), Cikalleshi (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xxx) – Hakan (xx), Adil (xxx), Rassoul (xx), Mehmet (x) (Dk. 10 Orhan xx), Traore (xxx), Vedat (x) (Dk. 22 Carayol xx), Levent (xx), Sinan (xxx), Volkan (xx) (Dk. 68 Kosecki x), Stokes (xx)
GOLLER: Dk. 43 Erhan (Akhisarspor), Dk. 52 Volkan (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Vrsajevic, Taha (Akhisarspor), Adil, Volkan, Carayol (Adana Demirspor)

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