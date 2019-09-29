Akhisarspor 30 dakikada işi bitirdi, liderliğe yükseldi!
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Stat: Vefa
Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 88 Koray Altınay), Dobrovoljc, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Silva (Dk. 35 Barış Özbek), Erkan Zengin, Darri, Emeghara
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Alperen Babacan, Aykut Çeviker (Dk. 74 Bjarnason), Musa Nizam, Burhan Eşer (Dk. 84 Ali Kaan Güneren), Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk. 79 Tolga Ünlü), Cikalleshi
Goller: Dk. 18 Erhan Çelenk, Dk. 22, 29 Cikalleshi (Akhisarspor), Dk. 45+1 Sabo, Dk. 69 Emeghara (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 13 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 21 Rotman, Dk. 29 Aykut Çeviker, Dk. 56 Musa Nizam, Dk. 60 Cikalleshi, Dk. 82 Burhan Eşer (Akhisarspor)
MAÇI BALKONDAN İZLEDİLER!
Bazı taraftarlar, stadyumun konumundan dolayı çevresinde bulunan apartmanlardaki balkonlarından ve pencerelerden karşılaşmayı takip etti.
Taraftarlar, pencere ve balkondan tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.
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