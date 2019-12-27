Akhisarspor 3 puana şartlandı!

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, devre arasına iyi bir konumda ve moralli girmek istediklerini söyledi.

Ankara deplasmanın kolay olmayacağını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Rakibimiz sahasında iyi skorlar elde etti. Ancak kazanmak tek önceliğimiz. Biz kazanırsak diğer rakiplerimizin alacağı sonuçlara göre devreyi Süper Lig potasında bitirebiliriz. Bu da bize yeni yıl öncesi moral aşılar" diye konuştu.





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