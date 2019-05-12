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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.05.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Akhisarspor, 25 sezon sonra küme düştü!

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Akhisarspor, 25 sezon sonra küme düştü!

Spor Toto Süper Lig'e sezonunun bitimine 2 hafta kala veda etmesi kesinleşen Akhisarspor, 25 yıl sonra küme düşme üzüntüsü yaşadı.

TFF 3. Lig 10. Grup'ta yer aldığı 1993-1994 sezonunda 24 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Akhisarspor, ligin sonunda amatör kümeye düştü. Bir sonraki sezon tekrar profesyonel liglere dönen yeşil-siyahlı ekip, uzun yıllar TFF 3. Lig'de mücadele ettikten sonra 2007-2008 sezonunda 2. Lig vizesi aldı.

2009-2010'da adını 1. Lig'e yazdıran Ege temsilcisi, 2 sezon yer aldığı bu kulvardan daha sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Akhisarspor, 2012-2013 sezonundan itibaren kesintisiz 7 yıl mücadele ettiği Süper Lig'de Fenerbahçe yenilgisiyle küme düşmeyi garantiledi. Bitime 2 hafta kala 25 puanda kalan yeşil-siyahlı ekip, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

Akhisarspor, 1995-1996 sezonundan bu yana kesintisiz olarak mücadelesini sürdürdüğü profesyonel liglerde 25 yıl sonra küme düşme acısı yaşadı.

Akhisarspor, 25 sezon sonra küme düştü

- Üst üste lige veda edenler

Yeşil-siyahlı ekipte mücadele eden Avdija Vrsajevic, Sokol Cikalleshi, Adrien Regattin ve Elvis Manu, üst üste iki sezonda da küme düşme acısı yaşadı.

Vrsajevic, Cikalleshi ve Regattin Osmanlıspor formasıyla, Manu ise Gençlerbirliği takımıyla geçen sezon Süper Lig'den düşmüştü.

- UEFA Avrupa Ligi yaramadı

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor, sezon sonu küme düşmekten kurtulamadı.

Bu yıl da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan yeşil-siyahlı ekip 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta oynanacak maçta Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde gelecek yıl UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

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