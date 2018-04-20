Akhisarspor 2. dalyaya hazırlanıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Akhisarspor 2. dalyaya hazırlanıyor!
GeriFutbol Akhisarspor 2. dalyaya hazırlanıyor!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
aa-spor
20.04.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Akhisarspor 2. dalyaya hazırlanıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor 2. dalyaya hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, bu haftaki Göztepe maçıyla lig tarihindeki 200. müsabakasını oynayacak.

Süper Lig'de 6 sezondur mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. Akhisarspor, bu müsabakayla Spor Toto Süper Lig'de 200. maçına çıkacak.

Ligde daha önce oynadığı 199 karşılaşmada 66 galibiyet, 54 beraberlik ve 79 yenilgi alan yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalarda 247 gol atıp, kalesinde 281 gol gördü.

En başarılı sezonunu geçen sene geçiren Ege temsilcisi, sezonu 48 puanla 7. sırada bitirmişti. Bu yıl istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlı ekip, son 5 hafta öncesinde 34 puanla düşme hattındaki Atiker Konyaspor'un 5 puan önünde 12. sırada yer alıyor.

En Çok Oynanan Bahis
  • 127Akhisar Bld.G.Spor - Göztepe
    3
    MS1
    1,70
    3115kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

EN FAZLA FORMA GİYEN BRUNO

Geriye kalan 199 maçta 93 futbolcunun forma giydiği Teleset Mobilya Akhisarspor'da en fazla sahaya çıkan isim ise 115 müsabakayla halen Eskişehirspor'da mücadele eden Bruno Mezenga oldu.

Bruno’yu 107 maçla Güray Vural, 103 karşılaşmayla Merter Yüce ile 94'er müsabakayla Ahmet Cebe ile halen takımda bulunan Caner Osmanpaşa takip ediyor.
Mevcut futbolcular içinde Caner Osmanpaşa’yı 80 maçla Bilal Kısa ve 64 müsabakayla Soner Aydoğdu izliyor.

EN GOLCÜ GEKAS

Spor Toto Süper Lig’de şimdiye kadar 45 farklı oyuncunun gol sevinci yaşadığı yeşil-siyahlı ekipte 24 golü bulunan Theofanis Gekas, Süper Lig tarihindeki en golcü isim konumunda bulunuyor. Gekas'ı halen Trabzonspor’da forma giyen Hugo Rodallega (23) ve Bruno (21) takip ediyor.
Takımda bulunan isimler içinde Bilal Kısa’nın 9, Soner Aydoğdu’nun ise 6 golü var.

TEKNİK DİREKTÖRLER

Süper Lig'de bir geçici ismin dışında 6 teknik direktörün görev yaptığı Teleset Mobilya Akhisarspor'da 68 maçta takımın başında sahada kalan Hamza Hamzaoğlu, en fazla görev yapan isim konumunda bulunuyor.

Hamzaoğlu'nu 38 müsabakayla Okan Buruk ve 36 karşılaşmayla Cihat Arslan izliyor.
Teknik direktörler içinde yüzde 42,1 galibiyet oranına sahip Okan Buruk en başarılı çalıştırıcı olurken, Hamza Hamzaoğlu yüzde 33,8, Cihat Arslan ise yüzde 33,3 galibiyet oranlarına sahip.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şenol Güneş'i yaralayan taraftar gözaltına alındı 

Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor...

Şenol Güneş'in son durumu ne oldu? İşte olaylı derbide yaşananlar

Fergan Öztürk “gümüş” gibi parladı