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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.03.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Akhisarspor 2-3 Kasımpaşa

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Akhisarspor 2-3 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Halis Özkahya'nın yönettiği karşılaşmanın 7. dakikasında deplasman ekibi Koita ile öne geçti, ev sahibi Manu ve Bokila ile karşılık verdi. Önce 87. dakikada Khalili, ardından uzatma anlarında Trezeguet'nin golleri Kasımpaşa'ya 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Akhisarspor 21 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 34 puana yükseldi.

Akhisarspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Halis Özkahya'nın düdük çaldığı karşılaşmayı 3-2 Kasımpaşa kazandı.

Bu sonucun ardından Akhisarspor 21 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 34 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 

6. dakikada Hajradinovic’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Lukac son anda kornere çeldi. 

7. dakikada sağ kanatta paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Popov’un içeriye ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 

18. dakikada Pavelka’nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Popov’un gelişine sert şutunda kaleci Lukac, üzerine gelen meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı. 

32. dakikada Bokila’nın ara pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Manu’nun dar açından kaleye gönderdiği top, kaleci Ramazan’ın kapattığı köşeden filelere gitti. 1-1 

38. dakikada Kasımpaşa atağında kısa paslarla ceza sahası içerisine giren Popov’un ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde yükselen Koita’nın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

(İkinci yarı az sonra...)

Akhisarspor 2-3 Kasımpaşa

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Akhisarspor 2-3 Kasımpaşa

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