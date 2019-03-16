Akhisarspor 2-3 Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Halis Özkahya'nın yönettiği karşılaşmanın 7. dakikasında deplasman ekibi Koita ile öne geçti, ev sahibi Manu ve Bokila ile karşılık verdi. Önce 87. dakikada Khalili, ardından uzatma anlarında Trezeguet'nin golleri Kasımpaşa'ya 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Akhisarspor 21 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 34 puana yükseldi.
Akhisarspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Halis Özkahya'nın düdük çaldığı karşılaşmayı 3-2 Kasımpaşa kazandı.
Bu sonucun ardından Akhisarspor 21 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 34 puana yükseldi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Hajradinovic’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Lukac son anda kornere çeldi.
7. dakikada sağ kanatta paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Popov’un içeriye ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
18. dakikada Pavelka’nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Popov’un gelişine sert şutunda kaleci Lukac, üzerine gelen meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.
32. dakikada Bokila’nın ara pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Manu’nun dar açından kaleye gönderdiği top, kaleci Ramazan’ın kapattığı köşeden filelere gitti. 1-1
38. dakikada Kasımpaşa atağında kısa paslarla ceza sahası içerisine giren Popov’un ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde yükselen Koita’nın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
(İkinci yarı az sonra...)
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