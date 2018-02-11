Akhisarspor, 12 maç sonra kazandı!
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u evinde 1-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 12 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk ettiği Bursaspor'u Mustafa Yumlu'nun golüyle 1-0 yenen yeşil-siyahlı takım, bu galibiyetle puanını 24'e çıkardı.
Lige iyi bir başlangıç yapan ve 8. haftada Trabzonspor'u deplasmanda 6-1 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra 12 maçta 3 puana ulaşamamıştı. Galibiyet hasretini Bursaspor maçıyla sonlandıran yeşil-siyahlı ekip, galibiyet alamadığı dönemdeki 12 karşılaşmada, sahadan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılmıştı.
Yeşil-siyahlı ekibin tek golünü atan Mustafa Yumlu, bu sezon ligde ikinci kez rakip fileleri havalandırdı.
- Bursaspor'un galibiyet hasreti uzuyor
Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor ise ligde üst üste 7. maçında galip gelemedi.
Süper Lig'de son galibiyetini 14. haftada Atiker Konyaspor'u dış sahada 3-0 yenerek alan yeşil-beyazlı ekip, son 7 karşılaşmada rakipleriyle 2 kez berabere kaldı. Bu süreçte 5 maçtan mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, son 7 maçta sadece 2 puan alabildi.
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